Ще одна країна розширює санкції проти Росії через спробу анексії

До санкційного списку потрапили 28 осіб

Австралія розширює санкції проти Росії через спробу незаконної анексії чотирьох регіонів України. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ країни.

Фінансові обмеження та заборона на поїздки торкнуться 28 осіб.

Серед включених до списку санкцій є причетні до організації та проведення псевдореферендумів, російські високопосадовці, міністри та представники окупаційних адміністрацій.

«Ці додаткові санкції посилюють рішучий протест Австралії проти дій президента Путіна та тих, хто виконує його накази», - наголосила міністр закордонних справ Пенні Вонг.

Відомство наголошує, що псевдореферендуми РФ нелегітимні та не мають юридичної сили. Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області залишаються суверенною територією України. А заяви президента російського диктатора Путіна про те, що ці території тепер нібито є частиною Росії, є необґрунтованими і помилковими.

Крім того, Австралія подала заяву до Міжнародного суду ООН на підтримку позову України щодо порушення Росією Конвенції щодо запобігання геноциду.

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.

27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.