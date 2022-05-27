Посол Мельник назвав Шольца боягузом

Німеччина просто підводить Україну

Посол України Андрій Мельник розкритикував промову канцлера Німеччини Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це український дипломат заявив виданню Bild.

Мельник зробив різку заяву щодо особистої позиції Шольца – на думку посла, очільнику німецького уряду не вистачає сміливості. Також керівник українського диппредставництва в Берліні засумнівався у лідерських якостях канцлера Німеччини.

Андрій Мельник пояснив, що Україна хотіла почути у промові Олафа Шольца про ті конкретні кроки, про ту велику підтримку, яку надає «Світлофор» (урядова коаліція, названа так за базові кольори правлячих партій – червоний, жовтий та зелений, – ред.) для того, аби Україна виграла війну Росії. Втім, зазначив посол, у виступі Шольца немає чого обговорювати.

Окремо Мельник відзначив відсутність конкретики щодо надання Україні важкого озброєння, яке може зупинити потужний наступ Росії на Донбасі.

«У військовому плані Німеччина просто підводить Україну», – констатував український посол.

Крім того, Андрій Мельник нагадав, що і щодо «мегаважливої теми» вступу України до ЄС виступ Олафа Шольца не надав українцям жодних обнадійливих сигналів.

Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.