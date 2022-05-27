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    Посол Мельник назвав Шольца боягузом

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц отримав нову порцію критики від посла України Андрія Мельника - Посол Мельник назвав Шольца боягузом
    Канцлер Німеччини Олаф Шольц отримав нову порцію критики від посла України Андрія Мельника
    фото: Pixabay

    Німеччина просто підводить Україну

    Посол України Андрій Мельник розкритикував промову канцлера Німеччини Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це український дипломат заявив виданню Bild.

    Мельник зробив різку заяву щодо особистої позиції Шольца – на думку посла, очільнику німецького уряду не вистачає сміливості. Також керівник українського диппредставництва в Берліні засумнівався у лідерських якостях канцлера Німеччини.

    Андрій Мельник пояснив, що Україна хотіла почути у промові Олафа Шольца про ті конкретні кроки, про ту велику підтримку, яку надає «Світлофор» (урядова коаліція, названа так за базові кольори правлячих партій – червоний, жовтий та зелений, – ред.) для того, аби Україна виграла війну Росії. Втім, зазначив посол, у виступі Шольца немає чого обговорювати.

    Окремо Мельник відзначив відсутність конкретики щодо надання Україні важкого озброєння, яке може зупинити потужний наступ Росії на Донбасі.

    «У військовому плані Німеччина просто підводить Україну», – констатував український посол.

    Крім того, Андрій Мельник нагадав, що і щодо «мегаважливої теми» вступу України до ЄС виступ Олафа Шольца не надав українцям жодних обнадійливих сигналів.

    Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

    А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Андрій Мельник Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Посол Мельник назвав Шольца боягузом