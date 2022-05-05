Скандал із «ковбасою» та Шольцем. Як європейські ЗМІ відреагували на фразу посла Мельника

Низка впливових мас-медіа виступили на захист посла Андрія Мельника після його наїзду на Олафа Шольца

Критикуючи відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Україну через скасування Києвом візиту президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, посол України в Німеччині Андрій Мельник вжив фразу «ображена ліверна ковбаса». У Німеччині це сприйняли дуже гостро: з критикою одразу відповіли німецькі політики.

Так, віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубікі дорікнув Мельнику: «Олаф Шольц – не ковбаса, це канцлер Федеративної Республіки Німеччини. Це потрібно поважати», – сказав Кубікі.

Критикував Мельника і заступник лідера фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадепхул: «Навіть в особливих ситуаціях дипломатичні представники повинні поводитися належним чином відносно до урядовців. Це не дає підтримки. Це не допомагає загальній справі».

Цікаво, що внаслідок бурхливих дискусій серед німецької громадськості з приводу заяви Мельника хештег #LeberWurst (ліверна ковбаса чи паштет) зайняв позицію №1 у Twitter. Водночас дружина українського посла Світлана Мельник пролила світло на цю ситуацію й заявила, що більшість ЗМІ помилково написали про те, що нібито посол назвав канцлера Шольца «ображеною ліверною ковбасою».

«Насправді ж він сказав дослівно таке: «Гратися у гру «ображена ліверна ковбаса» – звучить не дуже по-державницьки. Ми маємо справу з найбільш брутальною війною на винищення з часу нацистського нападу на Україну, це вам не дитячий садок», – навела дослівно Світлана Мельник фразу свого чоловіка.

Дружина дипломата зазначила, що «гратися в ображену ліверну ковбасу» – це доволі поширений з ХІХ ст. у німецькій мові фразеологізм, який означає ніщо інше як «вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав».

«Саме так цей вислів посла і був сприйнятий у німецькомовному просторі. Звичайно, він спричинив цілий шквал емоцій, низка німецьких політиків і низка ЗМІ написали, мовляв, ой-ой-ой, нашого бідного канцлера образили. Ці емоції цілком зрозумілі, вони є свого роду рефлексною реакцією на наїзд посла. І це абсолютно природньо», – зауважила вона.

Водночас Мельник вказала на те, що низка впливових мас-медіа виступили на захист посла. Зокрема, журнал Focus (3,3 млн читачів) порівняв посла Мельника із Рембо, який бореться за справедливість і наприкінці завжди перемагає: «Може його удари й грубуваті, але вони досягають мети».

Дружина посадовця наголосила, що про канцлера журналіст Focus відгукується не дуже-то прихильно: «Реакція Олафа Шольца нагадує якогось дріб’язкового торговця, і дійсно – у ній є щось від ображеної печінкової ковбаси. Главі німецького уряду просто не личить нагадувати Україні про її обов’язок бути вдячною. Не можна вимагати подяки, це просто соромно». «Аргументи Шольца – це рівень пісочниці».

На думку Світлани Мельник, не менш красномовний заголовок статті у головній берлінській газеті Tagesspiegel, яка піддала критиці позицію Шольца словами «Фатальна схильність до самоперетворення на карлика».

Журналіст наголошує, що «саме такі почуття, як поранена гордість чи вкрадена честь, диктують його дії, а не в першу чергу те, що є політично необхідним. Однак, під час війни важливими є ясність і мистецтво перестрибнути через власну тінь».

«Це лише окремі голоси у Німеччині, які стали на захист посла Мельника у перший же день. І головна причина – не тільки у тому, що провідні ЗМІ викривають дріб’язковий, дитячий підхід канцлера Шольца щодо України. Вони також пояснюють реальні причини такої позиції: прагнення за будь-яку ціну приглушити критичні голоси з закликами провести суспільне розслідування пропутінської політики соціал-демократичної партії Німеччини, яка уможливила агресію Росії проти України. Але цього есдекам не вдасться. Тож далі буде», – резюмувала вона.

Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. Тоді Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. Хоча сам глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

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