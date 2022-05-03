  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Канцлер Німеччини образився на Банкову. Посол Мельник відреагував

    Канцлер Німеччини образився на Банкову. Посол Мельник відреагував
    фото з відкритих джерел

    «Розігрувати ображену ковбасу – не дуже по-державницьки», – цитує дипломата німецька газета Spiegel

    Український посол Андрій Мельник розкритикував відмову німецького канцлера Олафа Шольца, який образився на позицію Офісу президента щодо президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

    «Розігрувати ображену ковбасу – не дуже по-державницьки», – цитує дипломата німецька газета Spiegel.

    Мельник додав, що Зеленський, як і раніше, чекає на Шольца у Києві. Проте, він зауважив, Україна чекає від Берліна «набагато більшого, ніж символічного візиту». Йдеться про схвалення урядом Шольца поставки Україні важкого озброєння.

    Посол розкритикував той факт, що досі не знайдені боєприпаси для обіцяних зенітних танків «Гепард». Танки є першим важким озброєнням, доставленим безпосередньо з Німеччини до України.

    Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

    12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

    За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. Тоді Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. Хоча сам глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

    Читайте також: Канцлер Німеччини назвав умову для зняття з Росії санкцій
    Теги: росія окупанти Німеччина війна Андрій Мельник Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Канцлер Німеччини образився на Банкову. Посол Мельник відреагував