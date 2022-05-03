Канцлер Німеччини образився на Банкову. Посол Мельник відреагував

«Розігрувати ображену ковбасу – не дуже по-державницьки», – цитує дипломата німецька газета Spiegel

Український посол Андрій Мельник розкритикував відмову німецького канцлера Олафа Шольца, який образився на позицію Офісу президента щодо президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

«Розігрувати ображену ковбасу – не дуже по-державницьки», – цитує дипломата німецька газета Spiegel.

Мельник додав, що Зеленський, як і раніше, чекає на Шольца у Києві. Проте, він зауважив, Україна чекає від Берліна «набагато більшого, ніж символічного візиту». Йдеться про схвалення урядом Шольца поставки Україні важкого озброєння.

Посол розкритикував той факт, що досі не знайдені боєприпаси для обіцяних зенітних танків «Гепард». Танки є першим важким озброєнням, доставленим безпосередньо з Німеччини до України.

Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. Тоді Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. Хоча сам глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

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