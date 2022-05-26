Посол України в Німеччині потролив Берлін через зволікання з постачанням зброї Україні
Мем від якого і смішно, і сумно
Посол України в Німеччині Андрій Мельник покепкував із Берліна через те, що він досі не визначився із постачанням зброї для Києва.
«Щойно отримав це від члена київського уряду. Росія не повинна виграти війну», – написав Андрій Мельник.
Він підписав світлину: «Німецька зброя вже на шляху до нас».
До слова, Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні. Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц в одному зі своїх виступів заявив, що Берлін передасть Україні летальну зброю, а також засоби, які необхідні для закупівлі всього необхідного.
Нагадаємо, раніше посол Мельник сказав, що стримає Путіна і знизить ризики ядерної війни.
Також посол Мельник розповів, як Німеччина оговтується від російської пропаганди.