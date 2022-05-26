Посол України в Німеччині потролив Берлін через зволікання з постачанням зброї Україні

Ось з такою «швидкістю» німецька зброя прямує до України

Мем від якого і смішно, і сумно

Посол України в Німеччині Андрій Мельник покепкував із Берліна через те, що він досі не визначився із постачанням зброї для Києва.

«Щойно отримав це від члена київського уряду. Росія не повинна виграти війну», – написав Андрій Мельник.

Він підписав світлину: «Німецька зброя вже на шляху до нас».

До слова, Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні. Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц в одному зі своїх виступів заявив, що Берлін передасть Україні летальну зброю, а також засоби, які необхідні для закупівлі всього необхідного.

Нагадаємо, раніше посол Мельник сказав, що стримає Путіна і знизить ризики ядерної війни.

Також посол Мельник розповів, як Німеччина оговтується від російської пропаганди.

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