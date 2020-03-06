Посол: Меркель запросила до Берліна нового прем’єра України



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля з обранням

«Німецький уряд буде і надалі підтримувати вас і ваш уряд!», — наголосила канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила підтримкуа новому уряду України Дениса Шмигаля.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Приємно, що саме канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля з обранням та запросила з офіційним візитом до Берліна! «Німецький уряд буде і надалі підтримувати вас і ваш уряд!», — наголосила канцлер. Danke Deutschland!», — написав посол.

Приємно, що саме Канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля із обранням та запросила з офіційним візитом до Берліна! “Німецький уряд буде і надалі підтримувати Вас і Ваш уряд!”, - наголосила Канцлер. Danke Deutschland! pic.twitter.com/mkXl4qIwgj — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 6, 2020

До слова, у п’ятницю в парламенті пройшла перша година запитань до уряду Шмигаля.

Як повідомлялося, у середу парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.