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    Політика

    Посол: Меркель запросила до Берліна нового прем’єра України

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    Канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала прем&lsquo;єр-міністра Дениса Шмигаля з&nbsp;обранням - Посол: Меркель запросила до Берліна нового прем’єра України
    Канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля з обранням

    «Німецький уряд буде і надалі підтримувати вас і ваш уряд!», — наголосила канцлер Німеччини

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила підтримкуа новому уряду України Дениса Шмигаля.

    Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

    «Приємно, що саме канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля з обранням та запросила з офіційним візитом до Берліна! «Німецький уряд буде і надалі підтримувати вас і ваш уряд!», — наголосила канцлер. Danke Deutschland!», — написав посол.

    До слова, у п’ятницю в парламенті пройшла перша година запитань до уряду Шмигаля.

    Як повідомлялося, у середу парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

    Ангела Меркель кадрові зміни політика посол Андрій Мельник Україна уряд Денис Шмигаль
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