Прем’єр скликає велику нараду щодо митниці



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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував важливу нараду Фото: Уніан

Нарада з митниками запланована на суботу

Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував велику нараду з митних питань 7 березня.

«Щодо митниці на завтра запланована велика нарада з фінансовим блоком, зокрема з керівником митниці (Максимом Нефьодовим – ред.)», - сказав Шмигаль із парламентської трибуни в п'ятницю, відповідаючи на запитання у рамках години запитань до уряду.

Нагадаємо, що НАБУ порушило справу проти Нефьодова. Раніше «Главком» повідомляв, що Вищий антикорупційний суд зобов’язав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, де фігурує голова державної митної служби Максим Нефьодов.

Також Шмигаль розповів, як підбирають міністрів на вакантні посади. Урядовець зазначив, що в Кабміні готові витратити зайвий тиждень на підбір міністрів на вакантні місця, щоб знайти якісних кандидатів.

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.