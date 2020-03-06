«Хоч каністрами, хоч бутлями». Шмигаль уточнив умови постачання води до окупованого Криму



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Шмигаль пообіцяв постачати воду до Криму «для господарських потреб»

Новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим у разі необхідності Україна може доставляти цистернами для господарських потреб українців.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ми будемо постачати в разі необхідності або гуманітарної загрози українцям (в окупований Крим. - Ред.) воду для господарських потреб, для пиття - хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями. Ми маємо це забезпечити, це наш обов'язок перед українцями, тому це важливо», - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна не буде постачати воду в окупований Крим для промислових і військових об'єктів: «Знак оклику, і на цьому ставимо крапку».

Нагадаємо, раніше під час ток-шоу прем’єр-міністр Шмигаль заявив, що треба подавати водопостачання в Крим, бо там живуть українці. Згодом прем'єр скоригував свої слова щодо водопостачання до анексованого Криму, вказавши, що Кабінет міністрів України не зможе постачати воду в Крим, доки півострів не буде повернений до складу України.

Заступник постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева вважає, що новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль «поки не в контексті Криму», а позиція постпредства незмінна – жодної води до Криму до повної деокупації півострова.

Окупаційна «влада» Криму не радить людям на півострові розраховувати на постачання води з материкової частини України, але втішена заявами нової української влади.