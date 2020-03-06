Новий міністр фінансів провів зустріч з представником МВФ

Про це повідомляють у пресслужбі Мінфіну.

Уманський, який раніше критикував співпрацю України з МВФ, повідомив, що новий уряд продовжуватиме виконувати вимоги фонду для ухвалення нової кредитної програми на 5,5 мільярда доларів.

«Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримання фінансової стабільності і реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності уряду. Ми продовжуємо спільно з нашими колегами з МВФ активну роботу для початку програми», — повідомив Уманський за підсумками зустрічі з представниками МВФ.

Крім цього, міністр фінансів запропонував провести зустріч нового уряду з керівництвом МВФ у Вашингтоні. Під час цієї зустрічі сторони мають обговорити подальшу співпрацю.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ.

Нагадаємо, 5 березня новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів перше установче засідання нового Кабінету міністрів.