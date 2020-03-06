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    Новий міністр фінансів провів зустріч з представником МВФ

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    <span>Ігор Уманський 6 березня зустрівся з Йостою Люнгманом</span> - Новий міністр фінансів провів зустріч з представником МВФ
    Ігор Уманський 6 березня зустрівся з Йостою Люнгманом
    Фото: Мінфін

    Уманський, який раніше критикував співпрацю України з МВФ, повідомив, що новий уряд продовжуватиме виконувати вимоги фонду

    Новопризначений міністр фінансів України Ігор Уманський зустрівся з головою представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом.

    Про це повідомляють у пресслужбі Мінфіну.

    Уманський, який раніше критикував співпрацю України з МВФ, повідомив, що новий уряд продовжуватиме виконувати вимоги фонду для ухвалення нової кредитної програми на 5,5 мільярда доларів.

    «Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримання фінансової стабільності і реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності уряду. Ми продовжуємо спільно з нашими колегами з МВФ активну роботу для початку програми», — повідомив Уманський за підсумками зустрічі з представниками МВФ.

    Крім цього, міністр фінансів запропонував провести зустріч нового уряду з керівництвом МВФ у Вашингтоні. Під час цієї зустрічі сторони мають обговорити подальшу співпрацю.

    Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ.

    Нагадаємо, 5 березня новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів перше установче засідання нового Кабінету міністрів.

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