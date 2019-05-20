Посол США в ЄС висловив готовність до співпраці з новим президентом України



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Посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд

«Працюватиму із Зеленським, як і з Порошенком, для посилення співпраці США і ЄС з Україною», - заявив посол

Посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що планує співпрацювати з новообраним президентом України Володимиром Зеленським після інавгурації.

Про це Сондленд написав у Twitter.

Дипломат заявив, що у понеділок буде присутній на церемонії інавгурації новообраного президента України.

«Президент Трамп надав мені честь разом із міністром енергетики Перрі та спецпредставником Держдепу Волкером бути членом офіційної делегації на інавгурації президента Зеленського. Працюватиму з Зеленським, як і з Порошенком, для посилення співпраці США і ЄС з Україною щодо взаємної безпеки і добробуту!», - наголосив він.

Як відомо, до делегації США на інавгурацію Зеленсього увійшли: Курт Волкер, спеціальний представник Держдепу США з питань України, Гордон Сондланд, посол США у ЄС, Александр Відман, директор департаменту Європейських справ в Раді Національної безпеки США при президенті, Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.

Очолюватиме делегацію міністр енергетики США Рік Перрі.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Володимира Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.