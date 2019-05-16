Команда Зеленського відреагувала на призначення інавгурації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже у понеділок о 10 годині ранку Володимир Зеленський складе присягу українському народу та офіційно стане до виконання обов'язків президента України, - прес-служба

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського прокоментувала рішення Верховної Ради про призначення дня інавгурації.

Про це йдеться на сторінці прес-служби Зеленського у Facebook.

«Нарешті! Визначено день Х — 20 травня! Депутати проголосували за проведення інавгурації новообраного президента 20 травня. Вже у понеділок о 10 годині ранку Володимир Зеленський складе присягу українському народу та офіційно стане до виконання обов'язків президента України», - зазначається у коментарі.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила 16 травня постанову, якою визначила, що урочисте засідання парламенту з приводу інавгурації новообраного президента Володимир Зеленський, відбудеться 20 травня.

Загалом у Раді було зареєстровано вісім проектів постанов щодо дати проведення інавгурації — її пропонувалося призначити на 17, 19, 20, 26, 28 травня та 1 червня.

Сам Зеленський наполягав на даті 19 травня і звертався до ВР з вимогою призначити інавгурацію саме на цей день.

Деякі політики, історики, активісти наполягали, що 19 травня - вкрай невдала дата для інавгурації новообраного глави держави, оскільки це День пам'яті жертв політичних репресій.

Зеленський був обраний на посаду президента України у другому турі виборів 21 квітня.