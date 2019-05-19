Білий дім оголосив склад делегації США на інавгурацію Зеленського
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Очолюватиме делегацію міністр енергетики США Рік Перрі
Білий дім назвав склад офіційної делегації США на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня.
До делегації увійшли: Курт Волкер, спеціальний представник Держдепу США з питань України, Гордон Сондланд, посол США у ЄС, Александр Відман, директор департаменту Європейських справ в Раді Національної безпеки США при президенті, Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.
Очолюватиме делегацію міністр енергетики США Рік Перрі.
US delegation to Zelensky inauguration will be headed by @SecretaryPerry. #Ukraine pic.twitter.com/K5FO4gRlLJ— Steve Herman (@W7VOA) 18 мая 2019 г.
Коментуючи повідомлення Білого дому, спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер відзначив, що «нетерпляче чекає нагоди подякувати Петру Порошенку за тісну співпрацю між США та Україною, а також нагоди працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом Володимиром Зеленським».
Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the & and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 мая 2019 г.
Зазначимо, що 18 травня Порошенко нагородив Волкера орденом Ярослава Мудрого.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.
Станом на вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Володимира Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.
Джерело: Голос Америки