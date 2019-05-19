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    Білий дім оголосив склад делегації США на інавгурацію Зеленського

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    Білий дім - Білий дім оголосив склад делегації США на інавгурацію Зеленського
    Білий дім

    Очолюватиме делегацію міністр енергетики США Рік Перрі

    Білий дім назвав склад офіційної делегації США на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня.

    До делегації увійшли: Курт Волкер, спеціальний представник Держдепу США з питань України, Гордон Сондланд, посол США у ЄС, Александр Відман, директор департаменту Європейських справ в Раді Національної безпеки США при президенті, Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.

    Очолюватиме делегацію міністр енергетики США Рік Перрі.

    Коментуючи повідомлення Білого дому, спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер відзначив, що «нетерпляче чекає нагоди подякувати Петру Порошенку за тісну співпрацю між США та Україною, а також нагоди працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом Володимиром Зеленським».

    Зазначимо, що 18 травня Порошенко нагородив Волкера орденом Ярослава Мудрого.                                                             

    Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

    Станом на вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Володимира Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.

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      Джерело: Голос Америки

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