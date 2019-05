Білий дім оголосив склад делегації США на інавгурацію Зеленського

Очолюватиме делегацію міністр енергетики США Рік Перрі

Білий дім назвав склад офіційної делегації США на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня.

До делегації увійшли: Курт Волкер, спеціальний представник Держдепу США з питань України, Гордон Сондланд, посол США у ЄС, Александр Відман, директор департаменту Європейських справ в Раді Національної безпеки США при президенті, Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.

Очолюватиме делегацію міністр енергетики США Рік Перрі.

Коментуючи повідомлення Білого дому, спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер відзначив, що «нетерпляче чекає нагоди подякувати Петру Порошенку за тісну співпрацю між США та Україною, а також нагоди працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом Володимиром Зеленським».

