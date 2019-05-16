Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня



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У Верховній Раді не захотіли проводити інавгурацію в День пам'яті жертв політичних репресій

Народні депутати підтримали проект постанови Віталія Купрія 10270-2, яка передбачає проведення інавгурації новообраного президента 20 травня.

За цей проект проголосувало 315 депутатів, при 226 необхідних.

«Це є 20 травня, 10 година ранку, з врахуванням відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради України… Відповідно наступні постанови я вже не можу ставити на голосування, оскільки ця постанова була прийнята», - сказав спікер Андрій Парубій, наголосивши, що за 20 травня проголосувала конституційна більшість.

Проекти постанови, які передбачають інавгурацію 19 травня, набрали таку кількиість голосів:

№10270 - за 207, проти 45;

№10270-1 - за 158, проти 43.

Нагадаємо, 15 травня регламентний комітет розглянув сім постанов щодо дати інавгурації.

Сергій Міщенко (№10270), Віктор Балога (№10270-1), Сергій Каплін (№10270-3) пропонують провести засідання Ради для складання присяги Зеленського 19 травня.

Проекти постанови Віталія Купрія (№10270-2 та №10270-5) передбачають інавгурацію 20 та 26 травня.

Володимир Куренной подав проект про складання присяги 17 травня (№10270-6).

А Андрій Тетерук та Юрій Береза пропонують провести інавгурацію Зеленського 28 травня (№10270-7).

Валерий Писаренко (група «Відродження»), виступаючи сьогодні в залі Верховної Ради, наполягав на даті 19 травня, посилаючись на норму закону, яка передбачає «погодження дати і часу інавгурації з новообраним президентом».

«Якщо Верховна Рада ухвалить інший час, то ви закладаєте міну під початок роботи новообраного президента… І не треба говорити про те, чи це свято чи траур», - закликав нардеп.

За дату 19 травня виступала фракція «Самопомочі». Політсила Юлії Тимошенко зайняла позицію – чим швидше інавгурація, тим краще.

«Народний фронт» і Блок Петра Порошенка виступали проти того, щоб інавгурація відбувалась в день трауру (19 травня - День пам'яті жертв політичних репресій). Тому вони підтримували дату 20 травня.