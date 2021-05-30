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    Посол України у Молдові розповів, чи є там антиукраїнські настрої

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    Антиукраїнська пропаганда у Республіці Молдова розповсюджується через проросійські ЗМІ та політиків - Посол України у Молдові розповів, чи є там антиукраїнські настрої
    Антиукраїнська пропаганда у Республіці Молдова розповсюджується через проросійські ЗМІ та політиків
    Фото: roadsweb.wordpress.com

    Часто антиукраїнська позиція на політичному рівні співпадає із проросійським порядком денним окремих молдовських політиків

    Антиукраїнська пропаганда у Республіці Молдова розповсюджується через проросійські ЗМІ та проросійських політиків. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко.

    «Я б відрізняв те, що називається антиукраїнські настрої та антиукраїнська пропаганда… Я бачив лише елементи антиукраїнської пропаганди у виконанні деяких засобів масової інформації та деякі антиукраїнські наративи, які поширюються, в тому числі через окремих політиків, окремих журналістів та окремих лідерів думок», – сказав Шевченко.

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    При цьому, на думку дипломата, часто антиукраїнська позиція на політичному рівні співпадає із проросійським порядком денним окремих політиків чи ЗМІ.

    «На рівні політиків – ступінь розуміння того, що в Україні триває війна з Росією, принаймні те, що вони говорять вголос, співпадає із їх політичної орієнтацією. Принаймні, я не бачив жодного публічного коментаря з боку молдовських політиків лівої орієнтації, які б визнавали факт агресії РФ проти України», – підсумував дипломат.

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    Теги: ЗМІ Київ пропаганда Молдова війна посол викрадення
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    Посол України у Молдові розповів, чи є там антиукраїнські настрої