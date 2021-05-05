Викрадення судді Чауса. У Молдові називають це нападом на національну безпеку

« Це не просто викрали якогось громадянина, і вже на наступний день його знайшли. Тут мова йде про викрадачів з іншої держави»

Голова спеціальної парламентської комісії Василь Настасе заявляє, що справу вже розкрито, але не закрито

«Викрадення колишнього українського судді Чауса є прямим нападом на національну безпеку Республіки Молдова шляхом в'їзду в країну спеціального підрозділу іноземних служб. Про це заявив Василь Настасе, голова парламентської слідчої комісії з питань викрадення Чауса, - щойно повідомили ЗМІ Молдови. Парламентська комісія також перевірить можливу участь представників деяких державних установ у процесі підготовки та викрадення Миколи Чауса».

Після такої, безумовно, гучної заяви кореспонденту «Главкома» вдалося поспілкуватися безпосередньо з її автором – Василе Нестасе. Парламентська комісія в Молдові, яка розбирається з обставинами викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України до Молдови в 2016 році, працює вже місяць.

Василе Нестасе підтверджує, що головною версією у викраденні колишнього судді з України залишається український слід.

Василе Нестасе

Пане Нестасе, коли ви плануєте опублікувати остаточний звіт-розслідування обставин зникнення українського судді Миколи Чауса на території Молдови?

Комісія була створена 9 квітня, ми маємо двомісячний термін повноважень. Тому 9 червня ми повинні закінчити свою роботу. Якщо не встигнемо, вийдемо з пропозицією парламенту продовжити термін її роботи.

У нас, в Україні, навколо цієї справи дуже багато політики і конспірології. Визначте, будь ласка, ключові висновки, до яких вам вдалося вже прийти?

Щодо конспірології і щодо якогось політичного підґрунтя, - ми намагаємося піти від цього. Нам важливо дізнатися, як діяли наші органи правопорядку: чому вони не змогли запобігти цьому, що їм завадило.

Не потрібно забувати, що є офіційне розслідування, яке веде прокуратура з особливих справ, Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ. Наскільки нам відомо, вони вже встановили, що до викрадення Чауса причетна якесть угруповання з України. Ми повинні уточнити, чи було це на державному рівні. Чи, можливо, це була група осіб, яка була ангажована, щоб викрасти суддю.

Не знаю, чи в курсі ви, але у Чауса всі проблеми розпочалися через те, що він був суддею в процесі, в якому іншій людині інкримінували викрадення. Якась іронія долі виходить!

На наступному тижні ми проведемо розмову з представником президентури Республіки Молдова. Ми знаємо, що була розмова між начальником адміністрації президента Республіки Молдова (Андрій Спіну - Главком) і керівником Офісу президента України Зеленського Андрієм Єрмаком. І що вони узгодили, що якась українська делегація прибуде до Республіки Молдови, щоб обговорити всі ці події. Ми не знаємо, була вже тут ця делегація, чи ні. Можливо, і у нас буде відрядження до Києва та буде зустріч з депутатами Верховної ради, якщо буде такий інтерес з їхнього боку.

Ми відправили лист до Верховної Ради і поставили кілька запитань, щоб зрозуміти, що їм відомо про цей кейс. Досі у нас також немає інформації, чи порушила Україна кримінальну справу щодо викрадення судді Чауса, чи ні. Бо одні джерела кажуть, що так, а інші, що ні.

Ваші джерела в Україні, чи в Молдові?

Я маю на увазі державні джерела в Молдові. Хочу також сказати, що після цього інциденту наші правоохоронні органи тепер працюють набагато краще, ніж до цього.

Журналісти з Молдови, які провели розслідування писали, що спирається на дані їх матеріали. А чи вдалося молдавським правоохоронним органам самостійно встановити якусь інформацію?

Я не можу сказати, що ця кримінальна справа базується на якихось журналістських розслідуваннях, але якщо це і так, то це нормально для демократичного суспільства. Бо преса - це теж частина суспільства. Але в даному разі правоохоронні органи мають свої докази. Може і є якісь збіги. Я читав кілька розслідувань журналістів. Наприклад, в розслідуванні RISE дійсно є багато корисної інформації. Тим більше, що вони працювали по «гарячих слідах», тому змогли отримати матеріали з камер відеоспостереження.

Але я можу вас запевнити, що наші органи цю справу вже розкрили.

Уточніть, будь ласка, щоб ми всі чітко розуміли: що значить розкрили? Встановлені особи, які це скоїли? Що саме розкрили?

Так, особи встановлені. Більше ми не знаємо, бо справа ще не закрита. Розслідування ще в процесі, але хто саме це робив, ми вже знаємо. Наприклад, міністр внутрішніх справ на комісії нам ці прізвища озвучував, інші представники. Щодо цього немає якихось інших версій. В цьому викраденні брали участь українці. Залишилось тільки дослідити, пов'язані вони з державою, чи ні. Це буде встановлено в ході слідства, і все це веде в одному напрямку.

Може ви знаєте, де перебуває сам Чаус зараз?

Ні, це знають наші українські колеги.

То тобто, ви все-таки схильні, що це ваші «колеги»?

Ну, пишуть, що його тримають на якійсь військовій базі. Найнезрозуміліше, що що після викрадення він з'явився лише один раз. Ми бачили ці фотографії.

Але ж невідомо, коли фотографії з підбитим оком і зламаною щелепою були зроблені. Може вони були зроблені ще до викрадення?

Ні, ми говорили з дружиною Чауса. Ми запросили її на комісію, і вона підтвердила, що це він. І фотографії відповідають дійсності та зроблені після його викрадення.

Вона підтвердила, що документи були зроблені після його викрадення?

Так. І що буде далі, під яким «соусом» Чауса представлять суспільству - це буде цікаво. Пройшов вже місяць і два дні. І якось довго його утримують там, де він знаходиться. Думаю, є люди, які причетні до цього, але вони не знають, як бути далі з екс-суддею. Напевно, щось там не зростається.

Уточніть, коли конкретно відбулася розмова між паном Спину і паном Єрмаком?

Це було десь 23 квітня.

Уже відомо, хто увійде до складу делегації, яка приїде в Молдову?

Ми це теж хочемо це встановити. Ось чекаємо представника президентури (на засідання комісії - ред.). Тому що його сьогодні не було.

Це знає пан Спину?

За нашою інформацією саме він говорив з Єрмаком. Ми не знаємо, може ця делегація вже прибула в Молдову чи вже поїхала.

Як ви ставитеся до чуток, які популярні в Молдові, що нібито за цим стоїть змова Санду і Зеленського?

Це конспірологія. Ми не можемо вийти з якимись обвинувальними висновками, доки не буде проведено всебічне розслідування. І будемо базуватися строго на фактах. Чи були в цьому замішані якісь державні діячі наші або українські, ми не знаємо. Сьогодні ми отримали лише офіційну відповідь з президентури, що під час зустрічі президента Маї Санду з Володимиром Зеленським розмови щодо Чауса не було.

Сьогодні нам доводиться працювати в секретному режимі, оскільки вважаємо, що це була атака на безпеку Республіки Молдова. Це не просто викрали якогось громадянина, і вже на наступний день його знайшли. Тут мова йде про викрадачів з іншої держави. Тут все дуже серйозно.

Маріанна Присяжнюк, «Главком» (Кишинеу)

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