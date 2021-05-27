Молдовський юрист пояснив, чим небезпечна паспортизація РФ на окупованих територіях
Росія сприймає молдовське громадянство на окупованій території як загрозу для існування сепаратистського режиму
Паспортизація окупованих територій дозволяє Росії здійснювати незаконні дії руками місцевих жителів. Про це під час транскордонної онлайн-дискусії «Над прірвою в брехні: пропаганда на окупованих територіях України й Молдови», організованої «Главкомом», розповів молдовський правозахисник, директор організації Promo-Lex Іон Манолє (Ion Manole).
«Паспортизація (на окупованих територіях – ред.) небезпечна тим, що там же є російська армія та склад боєприпасів. Якщо раніше російських солдатів треба було привозити, то зараз вони «на місці». Росія не соромиться – ставлять намети в центрі міста й призивають молодих людей на службу у російські структури. Звісно, це порушення всіх можливих домовленостей», – розповів Манолє.
Юрист зазначив, що Росія сприймає молдовське громадянство на окупованій території як загрозу для існування сепаратистського режиму.
«Протягом багатьох років після війни люди не знали, що робити. В них не було паспортів. Паспортний стіл у Бандерах у 1996 році режим під вигаданим приводом й змусив їх зачинитися. Тоді Росія зрозуміла, що паспортизація молдовськими паспортами є загрозою для сепаратистського режиму. Тоді Російська влада почала видавати там російські паспорти всупереч усім міжнародним договорам», – додав він.
Манолє додав, що в таких умовах жителі окупованих територіях мають кілька громадянств.
«За нашою інформацію у жителів Придністров’я є кілька паспортів: обов’язково є придністровський паспорт, молдовський паспорт та російський паспорт. Крім того, в деяких випадках і по декілька європейських паспортів», – підсумував юрист.
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