  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Молдовський юрист пояснив, чим небезпечна паспортизація РФ на окупованих територіях

    Молдовський юрист пояснив, чим небезпечна паспортизація РФ на окупованих територіях
    Фото: h1.md

    Росія сприймає молдовське громадянство на окупованій території як загрозу для існування сепаратистського режиму

    Паспортизація окупованих територій дозволяє Росії здійснювати незаконні дії руками місцевих жителів. Про це під час транскордонної онлайн-дискусії «Над прірвою в брехні: пропаганда на окупованих територіях України й Молдови», організованої «Главкомом», розповів молдовський правозахисник, директор організації Promo-Lex Іон Манолє (Ion Manole).

    «Паспортизація (на окупованих територіях – ред.) небезпечна тим, що там же є російська армія та склад боєприпасів. Якщо раніше російських солдатів треба було привозити, то зараз вони «на місці». Росія не соромиться – ставлять намети в центрі міста й призивають молодих людей на службу у російські структури. Звісно, це порушення всіх можливих домовленостей», – розповів Манолє.

    Юрист зазначив, що Росія сприймає молдовське громадянство на окупованій території як загрозу для існування сепаратистського режиму.

    «Протягом багатьох років після війни люди не знали, що робити. В них не було паспортів. Паспортний стіл у Бандерах у 1996 році режим під вигаданим приводом й змусив їх зачинитися. Тоді Росія зрозуміла, що паспортизація молдовськими паспортами є загрозою для сепаратистського режиму. Тоді Російська влада почала видавати там російські паспорти всупереч усім міжнародним договорам», – додав він.

    Манолє додав, що в таких умовах жителі окупованих територіях мають кілька громадянств.

    «За нашою інформацію у жителів Придністров’я є кілька паспортів: обов’язково є придністровський паспорт, молдовський паспорт та російський паспорт. Крім того, в деяких випадках і по декілька європейських паспортів», – підсумував юрист.

    Читайте також:

    Теги: Росія пропаганда Молдова паспорт Придністров'я громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Молдовський юрист пояснив, чим небезпечна паспортизація РФ на окупованих територіях