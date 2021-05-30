У найближчі години у Києві очікується потужна гроза, оголошено жовтий рівень небезпеки

На столицю насувається гроза

У найближчі години в столиці очікується гроза, що не вщухне до кінця доби 30 травня, у зв’язку з чим в місті оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на синоптичний прогноз.

«Фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з погіршенням погодних умов департамент муніципальної безпеки КМДА просить киян негайно інформувати екстрені служби міста у разі, якщо хтось травмується, впаде дерево або гілки, вода підтопить дороги чи тротуари.

На випадок сильних опадів у Києві на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова комунальна спецтехніка.

Чиновники уточнили, що для ліквідації наслідків негоди у «Київавтодору» є 73 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Нагадаємо, 28 травня у столиці та області, як і попереджали рятувальники, пройшов рясний дощ із шквалами і градом. Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева.

Як повідомлялося, 28 травня, місто Сімферополь в анексованому Криму затопило після масштабної зливи, що пройшла в суботу, 29 травня. Вулицями міста «плавають» машини, люди намагаються вибратися з води. В затопленому місті заборонено масові заходи.