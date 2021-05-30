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    У найближчі години у Києві очікується потужна гроза, оголошено жовтий рівень небезпеки

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    Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки - У найближчі години у Києві очікується потужна гроза, оголошено жовтий рівень небезпеки

    Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки

    Фото: Тетяна Зайченко/Главком

    На столицю насувається гроза

    У найближчі години в столиці очікується гроза, що не вщухне до кінця доби 30 травня, у зв’язку з чим в місті оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

    Про це повідомили у КМДА з посиланням на синоптичний прогноз.

    «Фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері», – йдеться у повідомленні.

    У зв’язку з погіршенням погодних умов департамент муніципальної безпеки КМДА просить киян негайно інформувати екстрені служби міста у разі, якщо хтось травмується, впаде дерево або гілки, вода підтопить дороги чи тротуари.

    На випадок сильних опадів у Києві на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова комунальна спецтехніка.

    Чиновники уточнили, що для ліквідації наслідків негоди у «Київавтодору» є 73 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

    Нагадаємо, 28 травня у столиці та області, як і попереджали рятувальники, пройшов рясний дощ із шквалами і градом. Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева.

    Як повідомлялося, 28 травня, місто Сімферополь в анексованому Криму затопило після масштабної зливи, що пройшла в суботу, 29 травня. Вулицями міста «плавають» машини, люди намагаються вибратися з води. В затопленому місті заборонено масові заходи.

    Теги: Київ вода рятувальники КМДА місто негода буревій дощ
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    У найближчі години у Києві очікується потужна гроза, оголошено жовтий рівень небезпеки