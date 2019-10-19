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    Технології

    У Зеленського після плутанини з Литвою-Латвією шукають SMM-ника через соцмережі

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    У Міністерстві заявляють, що досвіченому спеціалісту доручать репутацію всього відомства - У Зеленського після плутанини з Литвою-Латвією шукають SMM-ника через соцмережі
    У Міністерстві заявляють, що досвіченому спеціалісту доручать репутацію всього відомства

    Майбутній контент – креатор повинен обов’язково мати вищу освіту, - пишуть у Міністерства цифрових трансформацій

    У команді президента Володимира Зеленського шукають SMM-фахівця для просування сторінок Міністерства цифрових трансформацій в соціальних мережах.

    Про це йдеться на сторінці Facebook.

    «Крутий контент-креатор знайдись. Доручимо репутацію Міністерства цифрових трансформацій досвідченому SMM-спеціалісту! Головні завдання: розробляти стратегію просування та комунікації у соцмережах, формувати обізнаність суспільства про діяльність Міністерства, контролювати репутацію», - інформують у міністерстві.

    Майбутній контент – креатор повинен обов’язково мати вищу освіту та три роки досвіду в SMM, налаштовувати рекламу в Facebook та Instagram, володіти графічними редакторами: Photoshop, Figma та  бути готовим вдосконалюватись відстежувати та застосовувати всі трендові інструменти digital у соцмережах. Інші подробиці про вакансію не наводяться.

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    Як повідомлялося, на початку цього тижня стався скандал, пов'язаний з SMM-ками з команди Зеленського. Вони переплутали у дописах на Facebook назви двох прибалтійських країн Литви та Латвії.

    Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що автор цієї публікації в акаунті Офісу президента на Facebook «отримав стягнення і географічний атлас в подарунок».

    технології скандал Facebook Instagram Кирило Тимошенко
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