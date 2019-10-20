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    Політика

    Аслунд про зустріч Зеленського з Коломойським: Президент настільки слабкий, що не може в цій зустрічі відмовити?

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    <p>Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд</p> - Аслунд про зустріч Зеленського з Коломойським: Президент настільки слабкий, що не може в цій зустрічі відмовити?

    Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд

    Фото: Наталія Кравчук / НВ

    Іноземні інвестори добре розуміють ситуацію з «ПриватБанком» – експерт

    Коментуючи зустріч президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд висловив думку, що президент не має зустрічатися з людиною, яка «вкрала гроші у громадян України», а зараз вимагає компенсації за націоналізований «ПриватБанк».

    Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд в інтерв’ю журналу НВ розкритикував зустріч президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським.

    «Мене дуже бентежить фігура Ігоря Коломойського та його зустріч із президентом Зеленським. На мій погляд, президент узагалі не повинен зустрічатися з людиною, у якої така репутація. Але він це робить, і виникає питання: чому? Президент настільки слабкий, що не може в цій зустрічі відмовити? Чи він не розуміє намірів Коломойського? Усі знають, хто такий Коломойський», – зазначив Аслунд.

    За його словами, іноземні інвестори добре розуміють ситуацію з «ПриватБанком» і бачать, «як головний підозрюваний у великих фінансових махінаціях приходить до президента, а вони – ні».

    «ПриватБанк» – це 5% українського ВВП. Розуміючи це, уряд і Національний банк України у 2015 році рекапіталізували цей банк і врятували. Коломойський ці гроші у громадян України вкрав і зараз вимагає компенсацію або банк назад. Тобто йому потрібно повернути ним же вкрадене? Це цирк!» – заявив експерт.

    Нагадаємо, Аслунд заявив, що «Коломойський має сидіти у в’язниці».

    Ігор Коломойський Національний банк ВВП Володимир Зеленський Приватбанк уряд
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