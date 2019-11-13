Пранкер Джокер похвалився, як погрожував В’ятровичу від імені Бужанського



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Володимир В'ятрович заявив, що йому прикро, що сприйняв скандальне повідомлення від імені Бужанського

Пранкер закликав Володимира В’ятровича видалили пост з погрозами від начебто нардепа Бужанського

Відомий пранкер Джокер опублікував у себе в Telegram-каналі скріншоти переписки, де він написав образи і погрози Володимиру В'ятровичу від імені нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського.

«Ви вважаєте, пане В'ятрович, що суть любові до своєї Батьківщини полягає лише у декомунізацiї? Ні, справжня любов до своєї країни - це, перш за все, повага і любов до своїх співвітчизників, незважаючи на їх світогляд та мову, якою вони звикли спілкуватися у повсякденності. Не будьте лохом, спростуйте фейк, який ви розповсюдили власноруч», – написав Джокер.

У вівторок ввечері Володимир В'ятрович опублікував у Facebook скріншот повідомлення у Telegram від акаунта, підписаного як «Максим Бужанський» та з його фотографією.

У повідомленні йшлося: «Привіт, колего майбутній, дивись, давай без провокацій, якщо ти відкриєш у мій бік свій рот, я одразу буду бити є...ло».

Натомість депутат «Слуги народу» Максим Бужанський заперечив, що надсилав майбутньому депутату від «Європейської солідарності» та ексголові Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу повідомлення з нецензурними погрозами.

«Товариші, ні, номер не мій, і я не вступав у переписку з В'ятровичем. Провокація, буває. Провокація В'ятровича, я маю на увазі»,- напивсав Бужанський у Telegram.

Після цього В’ятрович заявив, що йому прикро, що сприйняв це повідомлення як Бужанського.

«Кажуть, Макс Бужанський спростував свою причетність до повідомлення з погрозами. Мені прикро, що сприйняв це повідомлення як його, адже він відомий своєю ввічливістю і неприхованими симпатіями до мене та моєї роботи», - написав майбутній нардеп від «ЄС».

Зазначимо, що вдень під час пленарного засідання Верховної Ради Бужанський заявив, що замість нардепа Ірини Луценко за списком «Європейської солідарності» до Верховної Ради пройде В'ятрович. В черзі за Луценко у партійному списку йшла Наталія Бойко. Бужанський стверджує, що Бойко зняла кандидатуру для того, щоб до Ради пройшов В'ятрович.

Зазначимо, що Бужанський полюбляє потрапляти у скандали. Так, нещодавно він заявив, що потрібно «вигнати нах*р» міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова.

Нагадаємо, пранкер Джокер за останні кілька дні розіграв у месенджері кількох депутатів від «Слуги народу» від імені генерального прокурора.

Так, Джокер опублікував переписку, яка відбувалася минулого пленарного тижня, в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».

Також український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал у Раді.