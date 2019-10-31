Яременко вибачився за сексскандал під тиском пранкера-«генпрокурора». Скріншоти переписки



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Яременко вважав, що сидить в «захищеному куті» і журналісти не зможуть знімати екран телефону

Пранкер показав переписку, як він від імені Рябошапки спонукав нардепа Яременка вибачитися через інтимне листування

Український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.

Про це пранкер розповів виданню «Страна.uа».

Як випливає із скріншотів листування пранкера з Яременком, Джокер натякнув нардепу, що активісти вимагають від ГПУ порушити справу проти нього, і крім того, «Слуга народу» може виключити його з фракції через сексскандал, і про це вже нібито йдуть розмови з Давидом Арахамією.

Яременко у переписці відповів, що здогадується про це, і Джокер запропонував йому видалити виправдувальний пост і вибачитися перед фракцією і президентом. Що нардеп відразу і зробив.

Причину скандалу Яременко пояснив тим, що вважав, що сидить в «захищеному куті» і журналісти не зможуть знімати екран телефону.

«Одним словом, мудак. Визнаю», - написав Яременко в особистому повідомленні «генпрокурору».

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентарій поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів. Дві години – 150 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.