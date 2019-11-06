«Втомив парад дебілів»: «слуга народу» пропонує вигнати одного з міністрів



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Міністр економіки Тимофій Милованов голосував за Петра Порошенка Фото: Цензор

Милованов зізнався, що на президентських виборах голосував за Порошенка

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський заявив, що потрібно «вигнати нах*р» міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова.

Відповідний допис з’явився у Telegram-каналі Бужанського.

«Милованов зізнався, що на президентських виборах голосував за Порошенка. Знаєте, його все-таки потрібно вигнати нах*р.

Не за підтримку Порошенка, просто трохи втомив цей парад дебілів», – написав нардеп Бужанський.

Раніше повідомлялося, що міністр економіки Тимофій Милованов зізнався, що на президентських виборах голосував не за Зеленського, а за тодішнього главу держави – Петра Порошенка. А «довіра» до нинішнього глави держави Зеленського у Милованова з’явилася у Трускавці.

Нагадаємо, що 21 жовтня олігарх Ігор Коломойський нахабно відповів міністрам, які розкритикували скандальну пісню «95 Кварталу», назвав Милованова «дебілом» через його заяви про те, що пісня про спалений будинок ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої може негативно вплинути на зарубіжних інвесторів.