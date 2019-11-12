«Я одразу буду бити у є...ло». В’ятрович заявив про погрози від «слуги народу» Бужанського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скандальний нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський

Бужанський надіслав смс з погрозами В’ятровичу

Колишній керівник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович оприлюднив скрін листування з нардепом від «Слуги народу» Максом Бужанським. Бужанський погрожував В'ятровичу з використанням нецензурної лайки.

В'ятрович оприлюднив скрін листування на своїй сторінці у Facebook.

«Привіт колега майбутній, давай дивись без провокацій, якщо ти відкриєш свій рот у мій бік, то я одразу буду бити у є...ло, я тебе попередив, я таких як ти бандерівських підарасів є... і буду є..., ти зрозумів?», - написав Бужанський у приватному повідомленні В'ятровичу.

Вдень під час пленарного засідання Верховної Ради Бужанський заявив, що замість нардепа Ірини Луценко за списком «Європейської солідарності» до Верховної Ради пройде В'ятрович. В черзі за Луценко у партійному списку йшла Наталія Бойко. Бужанський стверджує, що Бойко зняла кандидатуру для того, щоб до Ради пройшов В'ятрович.

Зазначимо, що Бужанський полюбляє потрапляти у скандали. Так, нещодавно він заявив, що потрібно «вигнати нах*р» міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова.

Раніше він запропонував Раді продовжити у школах викладання російською мовою до 2023 року.

Минулого місяця Бужанський також запропонував скасувати люстрацію.

Перед цим народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський у своєму telegram-каналі назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупою вівцею» у відповідь на те, що вона під час інтерв’ю з лідером політсили Дмитром Разумковим сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».