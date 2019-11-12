В'ятрович стане нардепом замість Луценко



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Володимир В'ятрович ішов №25 у списку «Європейської солідарності»

№24 у виборчому списку партії «Європейська солідарність» Наталія Бойко поступилася місцем у парламенті колишньому керівникові Інституту нацпам'яті

Екскерівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович пройде до Верховної Ради за списком «Європейської солідарності» замість народної депутатки Ірини Луценко.

Зазначимо, що у черзі за Іриною Луценко йшла Наталія Бойко, однак вона зняла свою кандидатуру.

Додамо, що Наталія Бойко була №24 у виборчому списку партії «Європейська солідарність» і, відповідно, першою в черзі серед тих, хто не пройшов до парламенту за підсумками дострокових виборів.

Володимир В’ятрович – відомий історик, публіцист;

голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху у Львові;

член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»;

колишній директор архіву СБУ.

Захистив кандидатську дисертацію «Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи».

25 березня 2014 року став директором Українського інституту національної пам'яті. Це центральний орган виконавчої влади, який займається відновленням та збереженням національної пам'яті.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 12 листопада, проголосувала за проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко.

Як повідомлялося, депутат Ради Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем.

У парламенті минулого скликання Ірина Луценко була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.

Також раніше повідомлялося, якщо заяву Луценко схвалить парламент, її місце в Раді має зайняти 30-річна Наталія Бойко, 24-й номер у списку «ЄС».