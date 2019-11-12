  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В'ятрович стане нардепом замість Луценко

    • Розсилка
    <p>Володимир В'ятрович ішов №25 у списку &laquo;Європейської солідарності&raquo;</p> - В'ятрович стане нардепом замість Луценко

    Володимир В'ятрович ішов №25 у списку «Європейської солідарності»

    №24 у виборчому списку партії «Європейська солідарність» Наталія Бойко поступилася місцем у парламенті колишньому керівникові Інституту нацпам'яті

    Екскерівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович пройде до Верховної Ради за списком «Європейської солідарності» замість народної депутатки Ірини Луценко.

    Зазначимо, що у черзі за Іриною Луценко йшла Наталія Бойко, однак вона зняла свою кандидатуру.

    Додамо, що Наталія Бойко була №24 у виборчому списку партії «Європейська солідарність» і, відповідно, першою в черзі серед тих, хто не пройшов до парламенту за підсумками дострокових виборів.

    • Володимир В’ятрович – відомий історик, публіцист;
    • голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху у Львові;
    • член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»;
    • колишній директор архіву СБУ.
    • Захистив кандидатську дисертацію «Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи».
    • 25 березня 2014 року став директором Українського інституту національної пам'яті. Це центральний орган виконавчої влади, який займається відновленням та збереженням національної пам'яті.

    Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 12 листопада, проголосувала за проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко.

    Як повідомлялося, депутат Ради Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем.

    У парламенті минулого скликання Ірина Луценко була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.

    Також раніше повідомлялося, якщо заяву Луценко схвалить парламент, її місце в Раді має зайняти 30-річна Наталія Бойко, 24-й номер у списку «ЄС». 

    Верховна Рада Європейська солідарність депутат Володимир В'ятрович парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ