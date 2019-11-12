В'ятрович стане нардепом замість Луценко
Володимир В'ятрович ішов №25 у списку «Європейської солідарності»
№24 у виборчому списку партії «Європейська солідарність» Наталія Бойко поступилася місцем у парламенті колишньому керівникові Інституту нацпам'яті
Екскерівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович пройде до Верховної Ради за списком «Європейської солідарності» замість народної депутатки Ірини Луценко.
Зазначимо, що у черзі за Іриною Луценко йшла Наталія Бойко, однак вона зняла свою кандидатуру.
Додамо, що Наталія Бойко була №24 у виборчому списку партії «Європейська солідарність» і, відповідно, першою в черзі серед тих, хто не пройшов до парламенту за підсумками дострокових виборів.
- Володимир В’ятрович – відомий історик, публіцист;
- голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху у Львові;
- член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»;
- колишній директор архіву СБУ.
- Захистив кандидатську дисертацію «Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи».
- 25 березня 2014 року став директором Українського інституту національної пам'яті. Це центральний орган виконавчої влади, який займається відновленням та збереженням національної пам'яті.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 12 листопада, проголосувала за проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко.
Як повідомлялося, депутат Ради Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем.
У парламенті минулого скликання Ірина Луценко була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.
Також раніше повідомлялося, якщо заяву Луценко схвалить парламент, її місце в Раді має зайняти 30-річна Наталія Бойко, 24-й номер у списку «ЄС».