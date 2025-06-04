Працівник Фонду держмайна розповів, як його дружині дісталася автівка за смішні гроші

Олександр Кучерявий запевняє: його сім’ї дуже пощастило з друзями

Начальник регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі Олександр Кучерявий задекларував покупку своєї дружини, здійснену в липні 2023-го – авто Ford Focus, 2014 року випуску. Обновка обійшлася пані Євгенії всього в 49 тис. грн. На ринку ж ціна такої автівки сягає від 230 тис. грн до 560 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників».

У коментарі «Главкому» Олександр Кучерявий пояснив: Ford з такою величезною знижкою продали знайомі з Херсона. «Вона (дружина, – «Главком») купила у знайомих машину. Ми з Херсона, машина херсонська була. Ми сім'ями дружимо», – описав умови вигідного придбання начальник регіонального відділення Фонду держмайна.

Сам посадовець також має свою машину – Nissan Rogue, 2017 року випуску, придбану за 430 тис. грн.

Дружина Олександра Кучерявого придбала Ford Focus, 2014 року випуску за 49 тис. грн дані реєстру декларацій

Сукупний дохід подружжя Кучерявих за минулий рік склав 2,85 млн грн. Сім’я зберігає готівкою 250 тис. грн і $18 тис.

У 2023-му Кучеряві отримали 2,24 млн грн доходу, а заощадження сім’ї складалися з 220 тис. грн і $13 тис.

Юристи в бесіді з «Главкомом» зазначили: аномально низька ціна за іномарку в декларації держслужбовця може викликати інтерес з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Оскільки це, ймовірно, може мати вигляд заниження вартості авто або отримання посадовцем додаткового бонусу.

До слова, «Главком» повідомляв, що Барський районний суд Вінницької області виніс вирок 56-річному підприємцю та депутату Барської міської ради Василю Хоменку. Його визнали винним у внесенні завідомо неправдивих відомостей до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки.

Раніше НАЗК завершило частину перевірок декларацій посадовців ТЦК. У результаті виявлено ознаки недостовірного декларування, незаконного збагачення та необґрунтованих активів на десятки мільйонів гривень. Перевірки охопили й випадки можливого сприяння ухиленню від мобілізації за гроші.