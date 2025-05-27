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Збагатилися за час війни. НАЗК завершило частину перевірок декларацій посадовців ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Збагатилися за час війни. НАЗК завершило частину перевірок декларацій посадовців ТЦК
На Закарпатті посадовець ТЦК за гроші допомагав чоловікам втекти з військкомату
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Нацагентство виявило ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення та необґрунтованих активів на мільйони гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило частину перевірок посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За результатами було виявлено численні порушення на десятки мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАЗК.

За результатами повної перевірки 18 декларацій із 23 запланованих, НАЗК виявило:

  • ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн,
  • ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн,
  • ознаки необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.

Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП за 2022 рік встановили ознаки незаконного збагачення. За даними НАЗК, з серпня 2021 по липень 2023 року близькі особи посадовця придбали активи на понад 8,8 млн грн – дві квартири в Дніпрі, автомобілі Volkswagen Passat і Ford Ranger, а також $65 тис., подаровані дружині її батьком, чий дохід не дозволяв здійснити таку передачу коштів.

Крім того, посадовець не задекларував шість об’єктів нерухомості у власності, ще два – у користуванні, два автомобілі, а також доходи, отримані ним і його дружиною. Національна поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України. Слідство завершене, справу передали до суду.

У декларації офіцера відділу рекрутингу Одеського ОТЦК та СП за 2022 рік виявили недостовірні відомості на понад 3,8 млн грн. Він не задекларував земельну ділянку у власності, квартиру у користуванні, дві квартири доньки, а також зазначив неправильну вартість житла, трьох автомобілів і мотоцикла. Крім того, не вказав корпоративні права. Триває розслідування.

Ще одне провадження за ст. 366-2 відкрило ДБР щодо командира відділення Богодухівського РТЦК та СП Харківської області. У його деклараціях за 2022 і 2023 роки виявили недостовірні відомості на понад 2,6 млн та 2 млн грн відповідно – зокрема, не вказані дві земельні ділянки, квартиру, дохід і грошові активи.

Схожі порушення знайшли у декларації начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК та СП Рівненської області. За 2023 рік він не задекларував житловий будинок і земельну ділянку, якими користувався разом із сім’єю. 

Крім того, Ленінський райсуд Харкова оштрафував командира відділення Харківського обласного ТЦК та СП на 17 тис. грн за адміністративне правопорушення. У декларації він не вказав дві земельні ділянки, спотворив дані про вартість автомобіля та свій дохід.

Нагадаємо, що «Главком» провів відверту розмову з 25-річним фронтовиком, який тепер служить у ТЦК, Олександром Порожнюком. Він говорить: «У спину летять прокльони». 25-річного сержанта Олександра Порожнюка, позивний Малий, керівництво ТЦК зазвичай відправляє «на повістки». Це не означає, що Малий палким словом запалює сумління ухилянтів, але принаймні вміло упереджує конфліктні ситуації.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доручив провести перевірку у територіальних центрах комплектування на наявність осіб з бойовим досвідом. Військовослужбовці без нього та проблем зі здоров’ям будуть направлені у райони ведення бойових дій.

Раніше командування Сухопутних військ повідомляло: половину штату ТЦК в країні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті. Про це «Главком» поінформували у Сухопутних військах, у підпорядкуванні яких перебувають ТЦК та СП.

До слова, від початку повномасштабної війни всі очільники територіальних центрів комплектування та служби підтримки були змінені без винятку. У листопаді-грудні минулого року було «оптимізовано» роти охорони чи не всіх тилових частин: військових, які не мали обмежень за станом здоров’я, було направлено в піхоту, натомість прийшли учасники бойових дій з пораненнями, або чоловіки старше 50 років з числа нещодавно мобілізованих.

Сухопутні війська Збройних Сил України застерегли громадян про серйозні наслідки за навмисне перешкоджання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Останнім часом у мережі значно зросла кількість відео, що фіксують такі дії, а деякі особи відкрито заохочують до них.

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Теги: НАЗК ТЦК декларація

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