Суд покарав депутата з Вінниччини, який не задекларував майна на десятки мільйонів

Василь Хоменко у декларації за 2023 рік не вказав майно на 10 млн грн

Депутат Василь Хоменко повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, щиро розкаявся

Барський районний суд Вінницької області виніс вирок 56-річному підприємцю та депутату Барської міської ради Василю Хоменку. Його визнали винним у внесенні завідомо неправдивих відомостей до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обвинувальний вирок.

Згідно з матеріалами справи та вироком суду, у річній декларації за 2022 рік, поданій 12 січня 2024 року, депутат умисно не вніс відомості про низку об’єктів нерухомості та транспортних засобів. Загальна сума незадекларованих активів склала 28 130 759, 44 грн. Аналогічні порушення виявлено у декларації за 2023 рік, поданій 16 січня 2024 року. У ній сума недостовірних відомостей склала 10 063 126 грн.

Серед незадекларованого майна фігурували:

земельні ділянки різної площі у Жмеринському районі Вінницької області та поблизу села Матейків,

нежитлові приміщення (магазини, склад),

чотири транспортні засоби: вантажні фургони Mercedes-Benz 410 та Mercedes-Benz Citan, легковий автомобіль ЛуАЗ-969М та легковий автомобіль АЗЛК 2140.

Василь Хоменко повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, щиро розкаявся та підтвердив усі обставини, викладені в обвинувальному акті. Призначаючи покарання, суд врахував це як обставини, що пом’якшують покарання. Також було взято до уваги особу обвинуваченого, його позитивну характеристику, відсутність судимостей, а також той факт, що нерухоме майно, яке не було задекларовано, набувалось до обрання його депутатом (до 2016 року), використовується для підприємницької діяльності, і про його наявність звітувалось у податкові органи.

Суд призначив депутату покарання у виді штрафу в розмірі 76, 5 тис. грн. Крім того, його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки.

На Василя Хоменка судом також покладено обов’язок відшкодувати на користь держави документально підтверджені витрати на проведення судових експертиз у сумі 48 814, 56 грн.

До слова, у 2024 році 387 депутатів задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%. Проте розподіл не рівномірний: доходи деяких збільшились несуттєво, а деякі народні обранці навпаки збільшили статки в понад 10 разів. Найбільше за 2024 рік у відсотковому співвідношенні з 2023-м доходи збільшились у Вадима Столара (+94%), Ігоря Палиці (+87%) та Івана Чайківського (+87%).