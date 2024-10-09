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Стало відомо, скільки грошей «загубили» чиновники через «помилки» у своїх деклараціях

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки грошей «загубили» чиновники через «помилки» у своїх деклараціях
Цьогоріч НАЗК розпочало перевірки 734 декларацій посадовців
фото з відкритих джерел

Понад 134 тис. або 11% поданих декларацій у подальшому виправлялись

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, 1 246 435 декларацій було подано до 11 вересня 2024 року. Кількість виправлених документів порівняно з минулим роком зросла майже вдвічі. Про це повідомляє «Опендатабот».

Зазначається, що станом на середину вересня кількість усіх декларацій (1.2 млн), вже у 2,8 раза перевищує аналогійний період 2023 року, коли їх було 445 тис. Понад 134 тис. або 11% поданих декларацій у подальшому виправлялись.

Кількість декларацій посадовція станом на вересень 2024 року
Кількість декларацій посадовція станом на вересень 2024 року
інфографіка «Опендатабот»

Цьогоріч НАЗК розпочало перевірки 734 декларацій посадовців. У половини з них – 392 випадках – перевірки вже завершені.

Серед повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн. Загалом усі помилки пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.

У 30% від усіх перевірених декларацій невірно вказані дані на загальну суму 1 808,7 млн грн (ст. 366-2 ККУ). В середньому, посадовці “помилялися” у кожній такій декларації на 15 млн грн.

Ще у 16% перевірених декларацій посадовці помилялись, в середньому, на 790 тис. грн на декларацію (ч.4 ст 172-5 КУпАП). Загалом такі помилки сягли 47,3 млн грн.

На суму меншу за 268 тис грн або до 100 прожиткових мінімумів помилялися у кожній другій перевіреній декларації.

Тип порушень у деклараціях посадовців
Тип порушень у деклараціях посадовців
інфографіка «Опегдатабот»

Лише одна декларація з усіх перевірених не мала порушень.

У деяких випадках декларації порушили одразу дві статті одночасно. Сім декларацій також мають ознаки незаконного збагачення на загальну суму 146,3 млн грн (стаття 368-5 Кримінального кодексу України). Ще у восьми документах посадовці не змогли пояснити походження грошей на суму 30,1 млн грн (стаття 290 Цивільного процесуального кодексу України). 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили посадовцю державної установи зі спеціальним статусом підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

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Теги: корупція в Україні декларація чиновник

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