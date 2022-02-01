Прем'єр Британії сьогодні прилетить до Києва на зустріч із Зеленським

Ввечері заплановано спільну пресконференцію Володимира Зеленського та Бориса Джонсона у Маріїнському палаці

За підсумками візиту Джонсона може бути оголошено про новий формат співпраці Києва, Лондона та Варшави

У вівторок, 1 лютого 2022 року, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає Україну на знак підтримки на тлі російської загрози.

У Києві британський прем'єр проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також спільно з прем'єром Польщі може оголосити про новий формат співпраці Києва, Лондона та Варшави.

На 19:00 вівторка, 1 лютого, заплановано спільну пресконференцію Володимира Зеленського та Бориса Джонсона у Маріїнському палаці, повідомляє Офіс президента.

Перед цим Зеленський та Джонсон проведуть переговори.

Увечері 31 січня міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка мала супроводжувати Бориса Джонсона і також планувала приїхати до Києва, повідомила про позитивний тест на Covid-19.

Тепер вона буде змушена самоізолюватися: Трас заявила, що планує працювати з дому. Глава МЗС також повідомила, що щеплена тричі.

Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії».

«Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Тільки цього тижня у нас одночасно перебуватимуть три прем'єр-міністри трьох різних країн», – сказав Кулеба, уточнивши, що йдеться про прем'єрів Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

А за тиждень відбудеться візит до України глав МЗС Німеччини та Франції, які відвідають Донбас.

До слова, прем'єр Британії Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну.

Також Борис Джонсон заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.