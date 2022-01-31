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    Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну

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    Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну - Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну
    Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну
    фото: Tejas Sandhu/Global Look Press

    Джонсон збирався зустрітися з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою та обговорити Китай, Україну

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відмінив поїздку до Токіо, яка готувалася на середину лютого. Причиною, зокрема, називається загострення ситуації навколо України, повідомляє Kyodo.

    Джонсон збирався зустрітися з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою та обговорити Китай, Україну, боротьбу з коронавірусом та заходи щодо досягнення декарбонізації.

    Офіційно про цей візит не повідомлялося, але 29 січня японський телеканал NHK розкрив деталі візиту англійського прем'єра. Проте британська сторона вже повідомила японську скасування візиту.

    Генсек кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на регулярній прес-конференції в понеділок, 31 січня, заявив, що «інформація про те, що зараз погоджується візит прем'єр-міністра Великобританії до Японії, не відповідає дійсності».

    Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наступного тижня Великобританія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

    Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

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    Теги: міністр Китай Борис Джонсон
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    Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну