Візит в Україну відкладається. Глава МЗС Британії підхопила коронавірус

Ліз Трасс має три щеплення проти Covid-19

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка мала цього тижня відвідати Україну, захворіла на коронавірус. Про це Трасс написала у Twitter.

«Сьогодні (31 січня, – ред.) ввечері я отримала позитивний результат на Covid-19. На щастя, у мене було три щеплення. Тож буду працювати з дому, оскільки перебуваю на самоізоляції», – заявила очільниця МЗС Британії.

Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії».

«Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Тільки цього тижня у нас одночасно перебуватимуть три прем'єр-міністри трьох різних країн», – сказав Кулеба, уточнивши, що йдеться про прем'єрів Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

А за тиждень відбудеться візит до України глав МЗС Німеччини та Франції, які відвідають Донбас.

До слова, прем'єр Британії Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну.

Також Борис Джонсон заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Ще міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.