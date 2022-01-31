Засідання Радбезу ООН щодо України: головні заяви

Британія на засідання Радбезу ООН назвала накопичення російських військ довкола України найбільшим за останні десятки років в Європі

Рада безпеки сьогодні у Нью-Йорку провела засідання стосовно загрози вторгнення Росії в Україну. Зустріч проводилась за поданням США на запит України.

Представник генсека ООН

Заступник генерального секретаря ООН закликав Україну та Росію до деескалації та обрати дипломатичний шлях врегулювання конфлікту. Крім того, представник генсека ООН також закликав уникати «провокаційної риторики» щодо ситуації довкола України.

Сполучені Штати

США підтримали суверенітет та територіальну цілісність України та закликали Росію обрати шлях дипломатії. Водночас, як заявила представник США Лінда Томас-Грінфілд, Вашингтон та його партнери готові і до того, що Росія вибере шлях конфлікту.

Крім того, за словами американського представника, наступні раунди переговорів з Росією щодо так званих «гарантій безпеки» покажуть, який шлях вирішила обрати Росія. Лінда Томас-Грінфілд також звинуватила Москву у тому, що вона погрожувала військовими діями у разі відмови Заходу виконувати російські вимоги.

«Якщо Росія вторгнеться в Україну, то наслідки будуть жахливими», – заявила вона.

Також вона повідомила, що Російська Федерація має намір розширити свою присутність на кордоні Білорусі з Україною до понад 30 тис. військових.

Велика Британія

Британія на засідання Радбезу ООН назвала накопичення російських військ довкола України найбільшим за останні десятки років в Європі. Британія також закликала Росію обрати шлях дипломатії та попередила Москву про готовність до жорстких заходів у випадку вторгнення в Україну.

Франція

Франція висловила підтримку Україні, а також підтримку дипломатичному врегулюванню конфлікту з Росією. Париж продовжить підтримувати мирний процес в рамках виконання мінських домовленостей, а також зусилля в нормандському форматі переговорів.

Китай

Китай не підтримав засідання Радбезу ООН щодо України. На засіданні китайський представник, посол Чжан Цзюнь заявив, що ситуація довкола України вимагає «тихої дипломатії», а не публічного обговорення в рамках Радбезу ООН.

Російська Федерація

Російський представник Василь Небензя заявив, що Росія проведе власне засідання Радбезу ООН щодо України в середині лютого, коли сама буде головувати в Радбезі. Росія очікувано заперечила будь-які плани вторгнення в Україну, а також заявила, що має право розміщати свої війська на своїй території там, де їй заманеться.

«Нехай наші американські колеги представлять хоча б один конкретний доказ того, що Росія хоче напасти на Україну. Жодного факту немає», – сказав Небензя.

Крім того, представник від Росії на засіданні ООН процитував слова Зеленського про те, що немає жодної загрози військового вторгнення. Далі представник Росії залишив засідання, не дочекавшись його завершення. Свій крок він пояснив зустріччю з генеральним секретарем ООН і попросив не вважати це демаршем.

Україна

Представник України Сергій Кислиця звинуватив Росію у небезпечному накопиченні військ довкола українського кордону, а також у посиленні російської дезінформації.

«Ми не віримо в заяви Росії, а віримо лише практичним діям та відведенню військ від кордону. Україна відкидає будь-які спроби примусити Україну погрозами виконувати якісь вимоги», – наголосив він.

Кислиця також попередив Росію, що Україна готова дати відсіч у разі нового акту агресії. Водночас, як заявив український представник, Україна виступає за діалог з РФ для врегулювання конфлікту.

«Мій президент неодноразово наголошував, що готовий зустрітися з російським колегою. Якщо у Росії є якісь питання до України, то краще сісти та поговорити, а не стягувати війська та залякувати Україну», – наголосив дипломат.

Представник України також закликав Радбез ООН вирішити, коли організація застосує главу шосту статуту ООН. Ця глава передбачає розслідування суперечок чи ситуацій, які можуть призвести до міжнародної суперечки.





Засідання Ради безпеки ООН відбулося у Нью-Йорку 31 січня.

За проведення засідання проголосували 10 учасників засідання, двоє проти, троє утрималися. Проти проголосували Росія та Китай. До участі у засідання запрошено делегації України, Польщі, Литви та Білорусі.