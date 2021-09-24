Прем'єр підтвердив, що Лещенко може повернутися в «Укрзалізницю»

Сергій Лещенко був членом наглядової ради «Укрзалізниці» з грудня 2019 по вересень 2021 року

Міністр інфраструктури погодив кандидатуру Сергія Лещенка на посаду члена наглядової ради «Укрзалізниці»

Прем’єр Денис Шмигаль підтвердив, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков погодив кандидатуру Сергія Лещенка на посаду члена наглядової ради «Укрзалізниці», його кандидатуру розгляне Кабмін. Про це Шмигаль сказав під час Години запитань до уряду, відповідаючи на питання нардепа Максима Бужанського.

Бужанський, зокрема, запитав прем’єра про повернення Лещенка в наглядову раду «Укрзалізниці», а також про те, «хто змушує уряд узгоджувати ці кандидатури».

«Ніхто нікого ні на що не змушує. Кандидатури членів наглядових рад – представників держави погоджуються міністрами, в даному випадку кандидатури також були погоджені міністром інфраструктури. Більш глибокі відповіді, я думаю, надасть міністр інфраструктури», – відповів Шмигаль.

«Членів наглядових рад, яких погоджують і подають міністри і міністерства, розглядає Кабінет міністрів і приймає спільну позицію», – додав він.

До слова, соратник Тимошенко пояснив, чому Лещенку не місце в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим.

Таким чином з 21 вересня повноваження вищевказаних осіб було припинено.

Рішення про припинення їх повноважень ухвалив Кабмін на підставі свого розпорядження у червні 2021 року, відповідно до якого повноваження перерахованих членів наглядової ради продовжили на термін не більше, ніж три місяці з дня набрання чинності розпорядження.

Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

Згодом стало відомо, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує повернути Сергія Лещенка до наглядової ради «Укрзалізниці» – його кандидатуру подали на розгляд номінаційному комітету.

До слова, СБУ викрила корупційні схеми на «Укрзалізниці».

Також на Львівській митниці СБУ викрила корупційну схему на мільйони.

Джерело: Економічна правда