Соратник Тимошенко пояснив, чому Лещенку не місце в «Укрзалізниці»

На думку Бондарєва, саме через бездіяльність Наглядової ради «Укрзалізниця» опинилася на межі банкрутства

Днями уряд звільнив голову наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунером та трьох її членів Андреаса Матьє, Сергія Лещенка та Олега Журавлева. За понад три роки роботи Наглядова рада так і не спромоглася впровадити бодай якісь зміни на залізниці, проте потрапила у десятки корупційних скандалів. Однак, попри це, стало відомо, що кандидатуру Лещенка знову подали до Наглядової ради. Про це заявив народний депутат, член ТСК щодо «Укрзалізниці», представник «Батьківщини» Костянтин Бондарєв.

На думку нардепа, саме через бездіяльність Наглядової ради «Укрзалізниці» опинилася на межі банкрутства. Більше того, саме за період роботи цієї ради залізниця набралася вкрай невигідних кредитів, які буквально топлять підприємство у боргах.

«Кредитний портфель «Укрзалізниці» складає близько $1,5 млрд. Лише в цьому році підприємство має заплатити за кредитами $300 млн грн. У такій прірві залізниця опинилася через те, що керівництво підприємства понабирало кредитів на вкрай невигідних умовах. Наприклад, кредит в «Ощадбанку», за який сплачується 12% річних у доларах США. Нацбанк говорить про те, що ставка була тільки 7%. Виникає запитання, а де ж поділися тоді 5% і куди дивилася в цей час Наглядова рада? Ці питання повинні ставити вже правоохоронці», – запевнив нардеп.

Парламентар обурюється тим, що при повній бездіяльності та колосальних збитках підприємства, члени Наглядової ради витрачали шалені кошти на засідання на теплоході «Хвиля». І все це відбувалося за рахунок держави, тобто платників податків.

«Одне виїзне засідання на цьому теплоході обійшлося бюджету у 600 тис грн. Такий чималий чек набіг через те, що члени Наглядової ради гуляли на широку ногу – замовляли найдорожчий віскі за 60 тис грн за пляшку та вишукані сигари. Я не знаю, як можна пояснити це нахабство, особливо враховуючи шалені збитки підприємства і відсутність бодай вигляду якоїсь роботи з їхнього боку», – заявив народний обранець.

Костянтин Бондарєв вважає, що тільки повне перезавантаження Наглядової ради – це шанс налагодити роботи в «Укрзалізниці». На його переконання, не можна допустити, щоб члени з колишнього складу ради знову потрапили до «Укрзалізниці», інакше про реформування концерну можна просто забути.

«За час роботи ТСК по «Укрзалізниці» нам вдалося дізнатися чимало цікавої, а подекуди й шокуючої інформації про залізницю. Нюансів дуже багато, але основні проблеми – це корупція та некомпетентний менеджмент. Всім відомий борець з корупцією Сергій Лещенко прийшов працювати на залізницю у 2019 році. Три роки пройшло, а корупція нікуди не зникла: у 2020 році вона сягнула шалених 8 мільярдів гривень! Зате Лещенко разом з колегами покатався на «Хвилі» за наш з вами рахунок. Щось надто дорого обходяться нам ці «спостерігачі». Саме тому я впевнений, якщо ми хочемо результатів, ми повинні повністю перезавантажити менеджмент «Укрзалізниці» і старим кадрам, які продемонстрували свою неефективність та некомпетентність, там точно не місце», – резюмував Бондарєв.

Як відомо, Кабмін відмовився від подальшої співпраці з головою наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунером, а також її членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим. Зараз в Наглядовій раді залишився тільки Адомас Аудіцкас.

Раніше ТСК по Укрзалізниці встановила, що компанія втратила близько 170 тисяч кваліфікованих працівників через низькі зарплати. В той час як члени Наглядової ради отримували в середньому від 300 тисяч гривень на місяць, а також отримали понад 20 млн грн компенсації. Як підрахували у ТСК, Наглядова рада провела в 2020 році всього 32 засідання, з яких шість були фіктивними, а на роботу шести його членів витратили 50 млн гривень.

Проте, попри всі рекомендації ТСК, Міністерство інфраструктури знову подало кандидатуру Сергія Лещенка в Наглядову раду «Укрзалізниці».