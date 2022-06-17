Прессекретар Путіна назвав наступні українські міста, які збирається «визволяти» Росія

Пєсков зазначив, що статус українських територій залежить від «волі місцевого населення»

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав українські міста, які російські окупанти збираються «визволяти».

Майбутній статус українських територій, таких як Одеса, Харків та Херсон, залежатиме від «волі місцевого населення», заявив Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN.

Прес-секретар також зазначив, що головною метою Росії є захист народу Донбасу від «тих, хто обстрілює Донецьк», і Росія робила це протягом останніх восьми-дев'яти років.

Пєсков додав, що Росія протистоятиме економічним санкціям Заходу.

«Зараз ми навіть почуваємося трохи кращими, ніж можна було б подумати», - сказав він, говорячи про наслідки санкцій.

Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Крім того, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

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