Кремль назвав «мету номер один в Україні»

Кремль назвав «завдання номер один» для Росії в Україні

Представник Кремля Пєсков заявив, що «мета номер один на Україні» – захист Донбасу

Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що Росія вважає захист Донбасу «завданням номер один» в Україні. Про це Пєсков заявив телеканалу CNN.

Росія планує протистояти західним санкціям і завершити свою мету на Донбасі на сході України, повідомив Пєсков.

Відповідаючи на запитання про намір Росії окупувати частину українських територій в Одесі, Харкові та Херсоні, Пєсков відповів, що рішення буде залежати від «волі місцевих людей».

«Завданням номер один є захист населення Донбасу та Луганська від тих, хто обстрілює Донецьк, наприклад, прямо зараз і вбиває там мирне населення», – сказав Пєсков, наголошуючи, що київська влада «робить це протягом останніх восьми-дев'яти років».

Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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