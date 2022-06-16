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    Політика

    Кремль назвав «мету номер один в Україні»

    Кремль назвав &laquo;завдання номер один&raquo; для Росії в Україні - Кремль назвав «мету номер один в Україні»
    Кремль назвав «завдання номер один» для Росії в Україні
    фото з відкритих джерел

    Представник Кремля Пєсков заявив, що «мета номер один на Україні» – захист Донбасу

    Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що Росія вважає захист Донбасу «завданням номер один» в Україні. Про це Пєсков заявив телеканалу CNN.

    Росія планує протистояти західним санкціям і завершити свою мету на Донбасі на сході України, повідомив Пєсков.

    Відповідаючи на запитання про намір Росії окупувати частину українських територій в Одесі, Харкові та Херсоні, Пєсков відповів, що рішення буде залежати від «волі місцевих людей».

    «Завданням номер один є захист населення Донбасу та Луганська від тих, хто обстрілює Донецьк, наприклад, прямо зараз і вбиває там мирне населення», – сказав Пєсков, наголошуючи, що київська влада «робить це протягом останніх восьми-дев'яти років».

    Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

    Крім того, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

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    Теги: росія окупанти Донбас НАТО війна Донецьк Україна окупація #stoprussia
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    Кремль назвав «мету номер один в Україні»