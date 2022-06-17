17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна влаштовувати гучних гулянок

17 червня відзначається Всесвітній день боротьби з опустеленням і засухою. Опустелення – це деградація земель в посушливих, напівпосушливих і субгумідних районах в результаті дії різних факторів, включаючи зміну клімату і діяльність людини.

У народі сьогодні вшановують Митрофана Гнойовика. У цей день селяни удобрювали землю і просили у неба дощів.

Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою відзначають 17 червня щороку. Свято було призначено 1994 року Конвенцією ООН про боротьбу з опустелюванням. Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році й 20 років відзначає Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою.

Опустелювання, яке вже набуло глобальних розмірі, розглядається як будь-яка деградація земель. На думку експертів причиною можуть бути як природні, так і антропогенні чинники. Мета створення пам’ятного дня ― звернути увагу людства на наслідки від опустелювання.

ООН визначила, що майже ⅓ планети перебуває під загрозою висихання, незважаючи на те, що більша частина планети вкрита океанами та річками. До Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухою щорічно піднімаються важливі аспекти на рівні ООН та органів у країнах, які відповідають за проведення пам’ятної дати.

Митрофанів день

У цей день вшановується пам’ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – на вітер; світла і жовта – на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.

Традиції та звичаї на Митрофана

Слов’яни називали Митрофана Навозником. Правда, в цьому не було нічого образливого. Навпаки, селяни дуже шанобливо ставилися до особистості Митрофана, оскільки саме він, за прикметами, був запорукою майбутнього врожаю.

Вважалося, що саме на Митрофана потрібно обов’язково удобрити землю. Крім того, окликали вітер та просили його прислати дощі влітку, щоб в майбутньому отримати гарний урожай.

Народні прикмети на 17 червня:

Духота під час сходу сонця передвіщає негоду.

Якщо у цей день припасти до землі вухом і прислухатися, вона відкриє, де заховані скарби.

Якщо вітер дме з півночі — буде погана погода.

Вітер на Митрофана подме з гнилого кута (північного заходу) — чекай негоди.

Дівчата в Духів день пускають по воді вінки і ворожать. Якщо вінок поплив – чекай щастя, а якщо тут же потонув, це до нещастя.

Що не можна робити 17 червня:

сваритися - сварка надовго затягнеться;

брехати - брехня вийде боком;

напиватися - до загострення хвороб.

У кого іменини 17 червня

Іменини сьогодні святкують Олександр, Опанас, Валерій, Елізар, Зосима, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Микола, Северин, Сілан, Лаура, Адольф.