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    Новини

    Єврокомісія порекомендує статус кандидата для України та Молдови, – NOS

    ЄК порекомендує статус кандидата для України та Молдови. Але відмовить Грузії - Єврокомісія порекомендує статус кандидата для України та Молдови, – NOS
    ЄК порекомендує статус кандидата для України та Молдови. Але відмовить Грузії
    фото з відкритих джерел

    Грузія все-таки не зможе отримати статус, поки не виконає довгий список умов

    Європейська комісія сьогодні, 17 червня, порадить надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України та Молдови. Але Грузії можуть відмовити. Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

    Видання з посиланням на джерела пише, що якщо країни-учасниці ЄС слідуватимуть рекомендації Єврокомісії, то це означає, що при звичайній процедурі можна було б швидко домовитися про реформи для України для повноправного членства.

    Однак комісія може прийняти формулювання, через яке вступ може зайняти тривалий час.

    За даними NOS, Єврокомісія зробить компромісну пропозицію, що дозволяє оголосити Україну кандидатом в ЄС, і це буде важливим політичним сигналом з боку переважної більшості країн-учасниць.

    Що стосується Молдови, то щодо неї теж буде схвалено надання статусу кандидата, але очікується, що в її випадку буде більше умов, ніж для України.

    У той же час передбачається, що Грузія все-таки не зможе отримати статус, поки не виконає довгий список умов.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС.

    Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленський Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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    Теги: ЄС росія окупанти Німеччина Єврокомісія війна Франція Італія Грузія українці Україна окупація #stoprussia
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    Єврокомісія порекомендує статус кандидата для України та Молдови, – NOS