США запланували виділити Україні значну частину витрат на оборону в 2023 році

Загальний розмір оборонних витрат в наступному році складе 847 млрд доларів.

Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив виділення додаткових 45 млрд доларів для збільшення оборонного бюджету у 2023 році. Значну частину запропонували виділити на допомогу Україні. Про це йдеться в проєкті бюджету, опублікованого на сайті комітету.

Загальний розмір оборонних витрат в наступному році складе 847 млрд доларів.

У цю суму увійдуть збільшення виплат військовим і цивільним співробітникам Збройних сил на 4,6%, закупівля нової авіаційної, морської і сухопутної техніки, а також боєприпасів і підтримка України.

Тільки в рамках однієї програми «Ініціатива сприяння безпеці України« пропонується виділити Києву 800 млн доларів.

Крім прямої допомоги Україні, в законі передбачено виділення 2,7 млрд доларів на виробництво переносних зенітних комплексів Stinger і протитанкових ракетних комплексів Javelin, які США активно постачає Україні.

Крім того, в бюджеті закладені витрати на розробку ядерної крилатої ракети морського базування, від якої адміністрація Джо Байдена рекомендувала військовим відмовитися, а також продовження експлуатації 12 кораблів ВМС, які планувалося вивести зі складу флоту.

Також витрати передбачають продовження експлуатації вільнопадної атомної бомби b83 потужністю до 1,2 мегатонни.

Комітет Палати представників у справах збройних сил доопрацює свою власну версію законопроєкт наступного тижня під час засідання 22 червня. Можливо, це дасть час для голосування всієї палати до того, як законодавці покинуть Вашингтон на серпневі канікули.

«Щороку законопроєкт Про оборону важливий, але в цьому році він став ще більш важливим через те, що ми спостерігаємо в Україні. Реальність конфлікту між великими державами, який деякі з нас, можливо, вважали вичерпаним демонструє, що питання війни, миру і дипломатії не залишаються в дзеркалі заднього виду. Вони не теоретичні, а справжні«, - заявив сенатор Тім Кейн журналістам у четвер.

Нагадаємо, напередодні за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн« західні союзники оголосили про постачання нових озброєнь для України.