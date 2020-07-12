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    Політика

    Пресслужба Зеленського назвала Волинську область Луцькою

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    Скріншот з відео - Пресслужба Зеленського назвала Волинську область Луцькою
    Скріншот з відео

    Відео вже видалили з офіційних сторінок Офісу президента і Володимира Зеленського

    Пресслужба президента України Володимира Зеленського опублікувала 25-хвилинне відео про його офіційні поїздки, в якому Волинську область підписали як Луцьку.

    Відео вже видалили з офіційних сторінок Офісу президента і Володимира Зеленського, проте воно користувачі мережі перезалили його на YouTube.

    На відео показані офіційні візити Зеленського в Луганську, Чернівецьку та Волинську області.

    Під час зустрічі президента з представниками бізнес-спільноти в Луцьку, в місці розташування вказана Луцька область, якої не існує, замість Волинської області.

    Раніше пресслужба Офісу Зеленського переплутала Латвію і Литву.

    Також на сторінці президента України Володимира Зеленського неправильно написали назву Канади, звертаючись до канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

    Як відомо, влітку 2019 року у пресслужбі президента України Володимира Зеленського опублікували анонс його візиту в Канаду, переплутавши столицю Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.

    політика Волинська область Луцьк Володимир Зеленський президент Офіс президента
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