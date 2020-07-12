Пресслужба Зеленського назвала Волинську область Луцькою



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Скріншот з відео

Відео вже видалили з офіційних сторінок Офісу президента і Володимира Зеленського

Пресслужба президента України Володимира Зеленського опублікувала 25-хвилинне відео про його офіційні поїздки, в якому Волинську область підписали як Луцьку.

Відео вже видалили з офіційних сторінок Офісу президента і Володимира Зеленського, проте воно користувачі мережі перезалили його на YouTube.

На відео показані офіційні візити Зеленського в Луганську, Чернівецьку та Волинську області.

Під час зустрічі президента з представниками бізнес-спільноти в Луцьку, в місці розташування вказана Луцька область, якої не існує, замість Волинської області.

Раніше пресслужба Офісу Зеленського переплутала Латвію і Литву.

Також на сторінці президента України Володимира Зеленського неправильно написали назву Канади, звертаючись до канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Як відомо, влітку 2019 року у пресслужбі президента України Володимира Зеленського опублікували анонс його візиту в Канаду, переплутавши столицю Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.