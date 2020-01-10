Canadia. У Зеленського знову оконфузились через назви країн



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Канадські користувачі миттєво відреагували на повідомлення Зеленського, нагадавши, як називається держава, в якій вони живуть Фото: Главком

В англомовній версії посту, опублікованого на сторінці Володимира Зеленського ввечері 9 січня, замість Canada було написано Canadia

На сторінці президента України Володимира Зеленського неправильно написали назву Канади, звертаючись до канадського прем'єрміністра Джастіна Трюдо.

Відповідний пост був опублікований в офіційному Twitter-акаунті глави держави.

В англомовній версії посту, опублікованого на сторінці Володимира Зеленського ввечері 9 січня, замість Canada було написано Canadia.

«Дякую Джастіну Трюдо за пропозицію підтримати Україну в розслідуванні катастрофи літака в Ірані. Для обох наших країн це спільний біль. Наші думки з сім'ями громадян Канадії, які загинули в цій катастрофі», – йдеться у дописі Зеленського.

Канадські користувачі миттєво відреагували на це, нагадавши, як називається держава, в якій вони живуть.

Приблизно за півтори години у Зеленського опублікували новий, виправлений пост, видаливши попередній.

Зазначимо, що назва «Канадіа» використовується в якості жартівливої назви Канади.

Як відомо, влітку 2019 року у пресслужбі президента України Володимира Зеленського опублікували анонс його візиту в Канаду, переплутавши столицю Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.

Восени пресслужба президента України Володимира Зеленського переплутала у дописах на Facebook назви двох прибалтійських країн Литви та Латвії.

Також речниця президента України Юлія Мендель в Інстаграмі опублікувала своє фото з підписом «сукня для латвійського відрядження», при цьому поставила геолокацію у Вільнюсі - столиці Литви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 січня провів телефонну розмову з прем’єрміністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони обговорили розслідування авіакатастрофи в Ірані.

Згодом прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо дав пресконференцію, де заявив, що український літак МАУ був збитий ракетою з боку Ірану.