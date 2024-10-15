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Презентація Плану перемоги у парламенті. Фракція Порошенка обурена тим, що новину їм приніс… Сергій Лещенко

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Презентація Плану перемоги у парламенті. Фракція Порошенка обурена тим, що новину їм приніс… Сергій Лещенко
Позаштатний радник Офісу президента Сергій Лещенко першим оголосив про виступ президента у Верховній Раді
фото з відкритих джерел

Опозиційні депутати нарікають на те, що дізналися про спецзасідання з Зеленським від позаштатного радника Банкової

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня виступить перед Верховною Радою, аби представити план перемоги. Новину про це першим повідомив позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, що обурило фракцію Порошенка. Про це йдеться у матеріалі «Главкома», якому вдалося отримати перші ексклюзивні деталі завтрашньої події в Раді.

«Сам факт, що президент представить цей план українському парламенту – це добре. З цього, певно, потрібно було почати, але краще пізно, ніж ніколи. Про заплановане позачергового засідання і виступ на ньому президента депутати дізналися взагалі від Сергія Лещенка (позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака – «Главком»)», – нарікає у коментарі «Главкому» нардеп Олексій Гончаренко. Варто нагадати, що у минулому скликанні Лещенко був народним депутатом саме від Блоку Порошенка. Тепер Сергій Лещенко у команді президента Зеленського.

Гончаренко також не розуміє, до чого така «терміновість». «У нас було засідання у понеділок (14 жовтня), весь минулий тиждень у нас був пленарним. Сподіваюся, нарешті, питання, які ставить українське суспільство, нарешті були почуті», – наголосив народний обранець. 

Водночас депутат додав, що має сумніви, чи буде в Раді обговорення після виступу президента.

Нагадаємо, Україна підготувала План перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою 16 жовтня. 

Одразу після представлення Плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

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Теги: Володимир Зеленський радник Сергій Лещенко Олексій Гончаренко президент фракція Верховна Рада

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