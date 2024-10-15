Зеленський несе План перемоги у Верховну Раду. П’ять пунктів і три секретні додатки

Що депутати хочуть почути і що почують від Зеленського. Перші деталі

У середу, 16 жовтня, Володимир Зеленський планує виступити на позачерговому засіданні Верховної Ради та презентувати План перемоги, з яким він вже кілька тижнів їздить світовими столицями. Опоненти президента вже висловили претензії: вони не задоволені тим, що президент оголошує свій план перед українським парламентом за остаточним принципом, коли його основні пункти «перемололи» в західних ЗМІ. Дивним виглядало і те, як була подана подія: про дату виступу президента, який буває у парламенті лише «на великі свята», було повідомлено заздалегідь, хоч зазвичай «з міркувань безпеки» навіть час звичайних засідань Верховної Ради утаємничений.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, анонсуючи президентську промову, зазначив: «попри те, що основні акценти вже зрозумілі, президент додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу (Росії до миру – «Главком») та чому вона важлива». Зокрема, за словами Подоляка, план перемоги передбачає запит на отримання більшої кількості далекобійних ракет ATACMS та Storm Shadow. Також там прописано дозвіл на використання цих ракет для ураження військових об'єктів у глибині Росії, що поки не знаходить відгуку у західних еліт.

«Главкому» вдалося отримати перші ексклюзивні деталі події, яка завтра відбудеться у парламенті. За даними джерел, наближених до президента, план, який глава держави представлятиме депутатам і народу, складається з п’яти пунктів та трьох додатків. Щодо пунктів: два з них – воєнні, інші – геополітичний, економічний та військово-політичний. Останній пункт буде реалізуватися вже у післявоєнному майбутньому.

Також до Плану прикріплені три додатки (два воєнних та економічний). Усі вони закриті, тобто секретні.

З усім планом разом з цими додатками на сьогодні вже ознайомлені ключові союзники: США, Британія, Франція, Італія та Німеччина.

В Офісі президента планують використати появу президента в парламенті більш широко, ніж просто звіт перед депутатами: фактично завтра гарант буде звертатися через Верховну Раду до українського народу та пояснювати йому подальшу стратегію України у війні.

Презентація Плану перемоги відбуватиметься на не дуже вдалому тлі. Цього місяця мало відбутися ключове засідання у форматі «Рамштайн» за участю американського президента, де Україна та партнери мали визначити спільні кроки та бачення посилення тиску на агресора. Але під лязкіт президентської гонки та урагани в Штатах воно було перенесено на невизначений термін, що породило новий виток розмов про невизначеність світової спільноти щодо майбутнього україно-російської війни.

«Главком» поцікавився у народних депутатів з різних фракцій, які у них особисто очікування від спічу президента.

В опозиційній «Європейській солідарності» традиційно обурені ставленням Банкової до парламенту. У першу чергу тим, що Володимир Зеленський спочатку ознайомив із «планом Перемоги» західних партнерів, а вже потім – нардепів. Сюди ж нашарувалися образи з приводу того, що президент загалом не спілкується з парламентарями, і навіть тим, у який спосіб їм повідомили про заплановане позачергове засідання.

«Сам факт, що президент представить цей план українському парламенту – це добре. З цього, певно, потрібно було почати, але краще пізно, ніж ніколи. Про заплановане позачергового засідання і виступ на ньому президента депутати дізналися взагалі від Сергія Лещенка (позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака – «Главком»)», – нарікає у коментарі «Главкому» нардеп Олексій Гончаренко.

Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність»

Депутат також висловив сумніви, що буде якесь обговорення. Гончаренко також не розуміє, до чого така «терміновість»: «У нас було засідання у понеділок (14 жовтня), весь минулий тиждень у нас був пленарним. Сподіваюся, нарешті, питання, які ставить українське суспільство, нарешті були почуті».

Колега Гончаренка по фракції Володимир В’ятрович навпаки вважає, що якщо президент презентує свій «План перемоги» нардепам, він прискорить його реалізацію.

«Народні депутати могли б ухвалювати законопроєкти, які наближатимуть нас до здійснення цього плану. Тому, сподіваюся, буде конкретика», – сподівається він.

Володимир В’ятрович, «Європейська солідарність»

Депутат додає: «Я не думаю, що буде взагалі якесь обговорення – просто презентація, і на цьому все. До слова, це буде чи не перша зустріч президента з парламентом від моменту початку повномасштабної війни».

Тим часом у «Батьківщині» не бачать нічого дивного ані у призначенні позачергового засідання, ані у тому, що президент спершу презентував свій план Заходу, а потім вже парламентарям. «Не можна було б представити нардепам те, що буде відкинуте партнерами. Ми прекрасно розуміємо, що наша оборона, боєприпаси, техніка, обмундирування залежать від партнерів», – зазначив у коментарі «Главкому» член фракції Михайло Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк, «Батьківщина»

«Я чекаю відповідей щодо формули миру. Розумію, що не все можна говорити публічно. Побачимо, в якому режимі буде засідання», – додав він.

Народний депутат від фракції «Голос» Андрій Осадчук зауважує, що дуже хотів почути щось змістовне і конкретне, що дійсно виглядало б як план дій України, а не «бажань чи ілюзій когось з Банкової».

Андрій Осадчук, «Голос»

«Слуги народу» коментують майбутнє засідання дуже обережно. Так, Марія Мезенцева взагалі відмовилась від коментаря «з міркувань безпеки», а Богдан Яременко запевняв «Главком», що взагалі не знає, що завтра має відбутися засідання.

«Слуга» Вадим Галайчук вважає логічним і організацію позачергового засідання, і те, що глава держави спершу поділився своїм планом із Заходом, а потім вже з парламентарями. «План давно обговорюється, починається його обговорення з розмов з нашими західними партнерами, оскільки саме допомога їх є ключовим питанням. До речі, якраз партнери періодично нам закидають, що, мовляв, якщо хочете нашої активної участі і допомоги, то, будь ласка, консультуйтесь і давайте нам заздалегідь інформацію свої потреби. Тому це абсолютно правильний порядок дій», – зазначив парламентар у коментарі «Главкому».

Вадим Галайчук, «Слуга народу»

У свою чергу заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук чекає на конструктив і вважає, що президент не просто перерахує усі пункти свого плану.

«Це буде серйозне пояснення пунктів «Плану перемоги», реакції партнерів на нього, а також міркування про те, як ми будемо рухатися далі, заходячи у ще одну зиму повномасштабного вторгнення», – зазначила вона.

Євгенія Кравчук, «Слуга народу»

Кравчук також висловила сподівання, що виступ глави держави знизить градус популізму у парламенті. «Бо деякі колеги забувають, що наше головне завдання – не пропіаритись у соцмережах, а втримати країну і привести її до перемоги. Ми б хотіли почути від президента, що парламент може ще зробити, щоб покращити українські позиції у цій війні».

Одразу після представлення Плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Наталія Сокирчук, «Главком»