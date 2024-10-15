Зеленський представить План перемоги на саміті Євросоюзу 17-18 жовтня

Володимир Зеленський проведе презентацію свого плану у Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті Євросоюзу 17-18 жовтня 2024 року, де має представити план перемоги. Про це повідомив на прес-конференції глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

«Ми розпочали сьогодні нашу Раду ЄС зі спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою, та прокоментував елементи плану перемоги, який президент Зеленський представить під час наступної Європейської Ради», – заявив чиновник.

Боррель зазначив, що на засіданні обговорювали питання щодо розвитку та доповнення української формули миру. Він підкреслив, що Україні потрібно посилити свою позицію як політично, так і військово, щоб змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. При цьому він також вказав, що перспектива діалогу виглядає «дуже віддаленою».

«Ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією», – акцентував європейський чиновник.

Нагадаємо, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою 16 жовтня. Як зазначив народний депутат України Сергій Лещенко, зараз є лише один привід для публічного виступу – представлення плану перемоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, коли Україна зрозуміє всі позиції партнерів та усі реальні можливості, які можуть посилити план перемоги – стратегія подальших дій стане публічною.

Як відомо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.