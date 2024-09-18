План перемоги України повністю готовий – Зеленський

За словами Зеленського, немає й не може бути жодної альтернативи миру та жодного заморожування війни

Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги – усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати», – сказав він.

Як зазначив президент, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

«Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже – усієї Європи. Саме заради цього працюємо», – додав очільник нашої країни.

Як повідомлялося, план перемоги України у війні готовий на 90%. На наступний тиждень Україна представить його союзникам. Зокрема, Україна у вересні поділиться планом своєї перемоги з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Раніше видання Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

До слова, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах.