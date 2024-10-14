Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді

Президент України може цього тижня представити план перемоги в парламенті

Президент Володимир Зеленський може цього тижня представити план перемоги в парламенті. Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що Зеленський виступить у Верховній Раді 16 жовтня.

«Очевидно, що є лише одна причина для цього заходу – публічне представлення плану перемоги», – написав він у Telegram.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв також повідомив, що план перемоги буде представлено найближчими днями. Дипломат в ефірі ZDF заявив, що перші подробиці плану перемоги України будуть опубліковані найближчими днями. Частина плану включає військові, дипломатичні та економічні кроки, щоб змусити Росію йти на переговори.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, коли Україна зрозуміє всі позиції партнерів та усі реальні можливості, які можуть посилити план перемоги – стратегія подальших дій стане публічною.

Як відомо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.