План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі

Усім планом разом з цими додатками на сьогодні вже ознайомлені ключові союзники: США, Британія, Франція, Італія та Німеччина.

Джерела «Главкома»: Документ складається із п’яти пунктів та трьох секретних додатків

«Главкому» вдалося отримати перші ексклюзивні деталі події, яка відбудеться у парламенті завтра, 16 жовтня. Так, за даними джерел, наближених до президента, план, який глава буде представляти в парламенті, складається з п’яти пунктів та трьох додатків.

Два з п’яти пунктів – воєнні, інші – геополітичний, економічний та військово-політичний. Останній пункт буде реалізуватися вже у післявоєнному майбутньому. Також до Плану додається три додатки плану (два воєнних та економічний). Усі вони закриті, тобто секретні.

З планом разом з додатками на сьогодні вже ознайомлені ключові союзники: США, Британія, Франція, Італія та Німеччина.

Одразу після представлення Плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Нагадаємо, Україна підготувала План перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою 16 жовтня.