Зеленський про план Перемоги, візит до США, ситуацію на фронті. Пряма мова

Глава держави провів зустріч з іноземними та українськими журналістами. Головні меседжі

20 вересня глава держави перед своїм візитом до США зустрівся з журналістами у форматі «офрекорзд». Президент зосередив свою увагу на cуті Плану перемоги, який він представить у США, а також прокоментував питання допомоги союзників, дозволів на використання далекобійної зброї, поточної ситуації на фронті.

«Главком» публікує головні меседжі, озвучені президентом і погоджені для оприлюднення.

Далі – пряма мова глави держави.

План Перемоги, Формула миру і Саміт миру. Який зв'язок?

У деяких країнах світу є різні ідеї і ініціативи щодо того, як закінчити війну. А для України передусім важливо, щоб це було справедливо, бо війна триває у нас, на нашій території. Нам потрібний справедливий і стабільний мир.

Я завжди казав, що Мінськ-3 не може обговорюватися. Тому що за 5-8-10 років до нас знов повернеться війна з боку Російської Федерації, і з ще більшою хвилею. Ми не можемо цього допустити.

На певному етапі ми змогли запропонувати Формулу миру для того, щоб взяти ініціативу у свої руки.

Паралельно з'явилась китайсько-бразильська чи бразильсько-китайська ініціатива, яку ми детально аналізували і обговорювали з деякими партнерами. Що це – реальна ініціатива чи це просто політичний такий криголам проти будь-якого дипломатичного рішення на користь справедливості статуту ООН? Я вважаю, що це криголам, з одного боку, з іншого з боку, Росії це вигідно.

Я не вважаю, що це конкретний план, тому що конкретних дій і кроків я там не бачу, а лише – певне узагальнення процесів. За будь-якими узагальненнями завжди щось приховують.

Ми провели перший інавгураційний Саміт миру (детально про подію читайте тут і тут), до якого була прикута велика увага. Ми запросили всіх для того, щоб відкрито обговорити будь-які пропозиції і ініціативи.

Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії – усі сказали, що Росія повинна бути на другому Саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни.

Тому ми активно працюємо над нашим планом, три пункти уже підготовлені – зустрічі в онлайн-форматі відбулись. Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміло їх реакція на конкретику, а не просто взагалі – ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну. Хоча я вважаю, на сьогодні вони саме так і хочуть, просто продовжувати.

План Перемоги передбачає швидкі і конкретні кроки наших стратегічних партнерів – від сьогодення до кінця грудня.

Конкретні дії, які залежать виключно від партнерів, і вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони. План просто є мостом до Саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни. Міст, який посилює Україну. Посилює її політично, з точки зору зброї, і в розумінні того, яким буде наше майбутнє після війни.

План буде презентований президенту Байдену, кандидатам в президенти США і всім іншим партнерам. На мою думку, план буде відкритий всім, в тому числі, суспільствам в різних країнах. І Росія повинна його бачити. Тому що цей план посилює Україну. І вони мають про це знати.

План Перемоги. Про які кроки йдеться і що означатиме його прийняття?

По-перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу.

Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї.

Далі – пункт, пов'язаний з економікою. Скажімо так, наш спільний економічні розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а у майбутньому Україна зекономить вам багато вашого ресурсу.

Партнери часто кажуть «ми будемо з Україною до її перемоги». Зараз ми чітко показуємо, як Україна може перемогти, і що для цього потрібно. Дуже конкретні речі.

Давайте зробимо все це сьогодні, поки всі офіційні особи, які хочуть перемоги України, обіймають офіційні посади.

Я вважаю, що є глобальна небезпека в послабленні Заходу і посиленні антагоністів Західної політики, ЄС і США. Основна небезпека – в поляризація світу. У принципі, це і є стратегія Росії.

План Перемоги, цей міст щодо посилення України, може сприяти більш результативним майбутнім дипломатичним зустрічам з Росією. Якщо не буде цього, ми будемо жити так, як ми живемо, і будемо боротися. Але ми точно знаємо, що тоді безумовно розділений буде світ. Безумовно, буде два майданчики. Один буде підтримувати Україну, а другий буде робити вигляд, немов би підтримує, щоб Росія і Україна сіли за стіл перемовин. Хоча в принципі, будуть робити все, щоб штовхати до тих чи інших компромісів.

Постачання зброї. Яка стратегія у наших союзників?

У Росії, наприклад, 30 ключових радянських заводів, які виробляють ту чи іншу зброю і техніку, і вони збільшують це виробництво, обходячи санкції

А в Європі, Європейському Союзі, здається, десь 42 заводи. Росія виробляла в цьому 2024 році менше, ніж виробляє Європа. А Україна отримала менше, ніж має Росія. Тобто Європа запустила весь свій організм, виробляє в півтора раза більше, ніж Росія, а Україна отримала менше, ніж має Росія. Це 2024 рік. Нам потрібні швидкі рішення – зараз, не потім. Бо потім буде важче. На повну будуть працювати ці 30 заводів і будуть виробляти стільки ж або більше, ніж виробляє Європа.

А Росія буде мати більше уже 2025 році. Ми дивимось на Північну Корею, на Іран, які теж активно виробляють і дають Росії зброю. Це все дуже небезпечно і веде до поляризація світу.

Далекобійність. Хто не дає дозвіл?

Ми просили далекобійну зброю. Чому? Тому, що всі їх (росіян – «Главком») наступи виключно по одній і тій самій методиці. Ці бомби, КАБи. знищують все. Наші відходять, вони артилерією добивають, руйнують наші позиції і потім захоплюють.

Сьогодні ми не можемо говорити про просто можливість використовувати нам Атакамси. Чому? Бо пізно. Вони пересувають літаки на інші аеродроми. Підготували майданчики для своєї зброї, щось відтягнули на 300+ кілометрів. Так, багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди. Тому й треба говорити сьогодні про серйозні рішення.

У нас є далекобійна зброя. Але не у тій кількості, яка нам потрібна, скажімо так. Але тим не менш цей пакет в нас є – Storm Shadow, Atacms, Scalp. Але ні Америка, ні Велика Британія не давали нам дозвіл на використання цієї зброї на території Росії, по будь-яких цілях на будь-яку відстань. Ми не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації.

Чому партнери не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї? Думаю, вони бояться ескалації. Розвідки всього світу говорять одна з одною. І так в часи всіх воєн було. І я думаю, що на цьому рівні вони обмінюються тією чи іншою інформацією.

Багато різних факторів, хтось про щось говорить, хтось з кимось домовляється, для когось це дійсно ескалація. Думаю, Байден сьогодні дійсно отримує інформацію від свого оточення, що може бути ескалація. Але, і це важливо, не все його оточення так вважає. І це вже досягнення, що не все його оточення так вважає.

Візит до США. Зустрічі з Байденом, Гарріс і Трампом

Байден може посилити Україну і прийняти важливі рішення для того, щоб Україна стала сильнішою і захистила свою незалежність, поки він Президент США. Я вважаю, це все ж таки історична місія. Ну, принаймні, в ракурсі України. Бо є у нього своє життя і своя політична кар'єра. Я не знаю, що для нього найголовніше. Я говорю тільки з точки зору цієї війни.

Рішення Байдена залежать від багатьох речей і, звісно, від певної кількості людей. І від того, чи він почує наші аргументи. У нас були деякі рішення в історії наших стосунків з Байденом, були дуже цікаві і непрості діалоги. Він потім змінював свою точку зору.

Із Трампом, скоріш за все, буде зустріч, я думаю, 26-27 вересня. Я бачив його повідомлення у ЗМІ, наші команди у контакті. Головне, щоб час був. Я не заглядатиму у майбутнє, але гадаю, що для обох нас це буде важливо.

Я зустрінуся точно з Камалою Гарріс і хочу побачити, що вона думає з приводу цього плану Перемоги.

Як я вам сказав: в плані є не тільки те, що треба сьогодні від Байдена. Але в плані є те, що ми будемо мати іншу ситуацію після листопада. Тобто, в США буде новий Президент. І треба з кожним із претендентів говорити, а як вони до цього ставляться.

І також я буду говорити з Конгресом. Мені потрібна їх підтримка в цій справі.

Ситуація на фронті та Курська операція

Є ротації в деяких бригадах.

Дуже повільно йде допомога. Прискорилась на початку вересня, і ми раді цьому. Ми це відчуваємо.

Курськ, вважаю, що виконує свою задачу. Ми відтягнули сили ворога: там (перекинуто – «Главком») 42 тис. росіян. Може бути і 60 тисяч.

Щодо опублікованих ЗМІ цифр про втрати України у війні

80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра НАБАГАТО менша ніж та, що була опублікована. Суттєво.

«Главком»