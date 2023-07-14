Президент Литви назвав умову вступу України до НАТО

Україна зможе вступити до Альянсу після завершення та виконання «певних умов»

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що однією з умов вступу України до НАТО є боротьба Києва проти «п’ятої колони». Про це він сказав в інтерв'ю для LRT.

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Науседа зазначив, що під час останнього саміту НАТО у Вільнюсі владу України поінформували, що Київ зможе вступити до Альянсу після завершення та виконання «певних умов».

На уточнення журналіста, чи йде мова про деолігархізацію, боротьбу з п’ятою колоною та агентами країни-агресора РФ, Науседа відповів: «Це одна з умов, дуже важлива умова. Але, погодьтеся, п’ята колона є скрізь, навіть у тих країнах, про які ми можемо і не здогадуватися, далеко, навіть на заході від нас. Вона і в нас є, вона також є в Україні».

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Глава Литви відзначив, що надзвичайно важливим питанням є очищення влади. Науседа додав, що бачить рішення влади України, яка намагається усунути таких людей з усієї ієрархії влади.

«Щоразу, коли я чую, що когось знімають з високої посади, це мене тішить, тому що я розумію, що держава наводить порядок», – додав він.

Нагадаємо, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України.

Як повідомлялося, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.