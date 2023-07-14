Порошенко: гарантії безпеки важливі, але вони не можуть замінити членство в НАТО

«Я з жахом уявляю собі сценарій, коли рік до Вашингтонського саміту ми не будемо готувати країну до вступу в НАТО»

Петро Порошенко в ефірі телемарафону «Наблизити НАТО» на каналах «Прямий» і «5 канал» заявив, що гарантії безпеки без членства в НАТО не дадуть Україні сталого миру. Він зауважив, що у підсумковому документі Вільнюського саміту є лише декларація про наміри, і треба зробити все, щоб за рік до наступного саміту Альянсу виконати критерії членства, а не витрачати цей час на дискусії про гарантії.

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«Гарантії – важливі. Але в жодному разі вони не можуть підмінити повномасштабне членство в НАТО. Гарантії повинні мати три речі. Перше: вони мають бути юридично обов’язкові. Із санкціями, якщо вони не виконуються. Поки що про це не йдеться. Друга позиція. Вони повинні мати чіткий перелік засобів і заходів, які будуть здійсненні. Там поки що написано лише «ми проведемо негайні консультації». І третя позиція. Гарантії мають бути складовою частиною нашого членства», – вважає п’ятий президент.

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«Я з жахом уявляю собі сценарій, коли рік до Вашингтонського саміту ми не будемо готувати країну до вступу в НАТО, а будемо вести переговори про якісь беззмістовні гарантії. Гарантії нас не врятують, без членства – це є безкінечна війна на виснаження України», – застерігає Порошенко.

Він вважає, що гарантії можуть бути прийнятні лише за зразком Фінляндії або Швеції – коли вони діють до моменту членства в НАТО.

«От ми через рік вступаємо, цей рік діють гарантії. Якщо нас відволічуть від членства переговорами про гарантії, це – поразка України», – говорить Порошенко.

«Отже гарантії зобов’язуючі, гарантії тільки до повномасштабного вступу в НАТО, гарантії, які забезпечать цей вступ через механізми реформ», – резюмує Петро Порошенко.

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Нагадаємо, Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» підготував чергову велику партію техніки, яку відвезе у бригади ДШВ на передовій. Це – перш за все вантажівки DAF, які Фонд Порошенка вже більше року доставляє з Великої Британії через всю Європу для потреб ЗСУ.